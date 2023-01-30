https://sputnik-georgia.ru/20230130/sryvaem-maski-ili-komu-nuzhny-revolyutsii-v-gruzii-i-armenii-274376358.html
Срываем маски, или Кому нужны революции в Грузии и Армении?
Срываем маски, или Кому нужны революции в Грузии и Армении?
Армения все глубже вгоняет себя в зону турбулентности, из которой с трудом выбирается Грузия 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T13:01+0400
2023-01-30T13:01+0400
2023-01-30T13:10+0400
аналитика
грузия
политика
армения
сша
украина
никол пашинян
арно хидирбегишвили
келли дегнан
грузинская мечта
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В соседней Армении снова поговаривают о революции. Что не так у соседей и кому выгодна дестабилизация в регионе? Над этими вопросами размышляет главный редактор агентства "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили.Из выступления Хидирбегишвили на научно-практической конференции "Киевский майдан: уроки для стран Южного Кавказа" 23 сентября 2014 года:Сегодня, 8 лет спустя, можно констатировать, что мой прогноз оправдался полностью:Да, мой прогноз от 2014 года оправдался – "Грузинская мечта" отказалась обречь Грузию на верную погибель и выполнить вышеперечисленные ультиматумы посольства США, но причину, по которой изменения позиции США относительно грузинско-российских отношений мы поняли относительно недавно, когда бывший президент Франции Оланд и бывший канцлер Германии Меркель признались, что Минские соглашения по Украине были подписаны ими с целью выиграть время, чтобы дать возможность Украине получше подготовиться к конфликту с Россией. То есть когда Украина подготовилась и Минские договоренности выкинули в урну, Грузия тоже должна была перейти от недружелюбной политики к политике открытой враждебности по отношению к России, чтобы включится в конфликт даже в большем объеме, чем любая страна НАТО, то есть не только послать Украине купленное на деньги грузинских налогоплательщиков американское оружие, но и живую силу – грузинскую армию!Еще одна попытка втянуть Грузию в войну – в Тбилиси ответили украинскому дипломату>>Сегодня, 8 лет спустя, можно констатировать, что мой прогноз оправдался и относительно Армении. Из выступления главного редактора Грузинформ Арно Хидирбегишвили на научно-практической конференции "Киевский майдан: уроки для стран Южного Кавказа"23 сентября 2014 года.Прежде чем рассказать, почему в Грузии любители теорий заговоров и скандальных параллелей уверены, что Пашинян "по частям сдает Армению Азербайджану с Турцией, как Саакашвили сдал Абхазию и Южную Осетию России", приведу фрагмент моей публикации от 17 июня 2022 года "Украинф недостаточно, Вашингтону нужна война с Россией на Южном Кавказе": "После того, как заставить Грузию воевать с Россией в Абхазии и Южной Осетии не получилось, англосаксы планируют спровоцировать новую войну Армении с Азербайджаном в Карабахе, где не так давно воевавшие стороны разделяют российские миротворцы (кроме того, в Гюмри по-прежнему дислоцируется российская военная база). Одной Украины, как видно, недостаточно – США и Великобритании нужны войны с Россией на Южном Кавказе, в Средней Азии – везде, где возможно, где для этого существуют хоть какие-то предпосылки... В определенных армянских кругах тлеет недовольство исходом Карабахского конфликта, что отождествляется с премьером Пашиняном, есть желание пересмотреть условия перемирия… Неизвестно, заручился ли армянский премьер политическим убежищем в Великобритании, как президент Зеленский, но радушный прием, устроенный прилетевшему в Ереван директору ЦРУ Уильяму Бернсу, встречу которого с Николом Пашиняном прокомментировали лишь парой дежурных фраз, свидетельствует, что посольство США в Армении – самое большое мире! – "расчехляют" и акцент на непокорной Грузии переносится на Ереван".Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху - Песков>>Для полноты картины добавлю, встречи в ноябре прошлого года премьер-министра Армении Никола Пашиняна, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и секретаря Совета безопасности Армена Григоряна с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также событие прошедшей недели – заявление о создании гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в приграничных районах Армении. "Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона", – говорится в распространенном в прошлый четверг сообщении МИД Российской Федерации.Гарибашвили: Грузия обеспокоена обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном>>Так почему же армяне, которых грузины обычно приводили друг другу в пример как эталон прагматичности, сегодня все глубже и глубже загоняют Армению в зону турбулентности, из которой с большим трудом пытается вырваться Грузия? Неужели недостаточно примеров к чему приводит конфронтация с Россией? Достаточно взглянуть на Грузию, чтобы убедиться насколько лживы и ненадежны западные партнеры, по вине которых Минская группа ОБСЕ по Карабаху закончила свою деятельность также печально, как Минские договоренности по Украине. Почему у "мудрецов" в Ереване не возникло подозрение, что если западные подписанты Минских договоренностей специально тянули время, чтобы Киев лучше подготовился к нападению на Россию с целью отвоевать Крым и покорить Донбасс, то в составе Минской группы ОБСЕ те же западные плуты специально тянули время, чтобы Азербайджан лучше подготовился к блицкригу в Карабахе, что он успешно и осуществил в 2020 году?! Неужели "чудакам" в Армении непонятно, что США также покинут Украину, как убежали из Афганистана и Сирии, где лишь Россия смогла спасти США и мир от террористов ИГИЛ*? Как можно делать ставку на стратегическое партнерство со страной, президент которой отмывал десятки миллионов долларов на газовых махинациях в Украине вместе со своим сыном и воровал секретные документы, которые хранил в своем гараже, в культовом автомобиле "Chevrolet Corvette Stingray" 1967 года?* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияМнение автора может не совпадать с позицией редакции
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Арно Хидирбегишвили
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Арно Хидирбегишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg
аналитика, грузия, политика, армения, сша, украина, никол пашинян, арно хидирбегишвили, келли дегнан, грузинская мечта, нато, обсе, южный кавказ, кавказ, колумнисты
аналитика, грузия, политика, армения, сша, украина, никол пашинян, арно хидирбегишвили, келли дегнан, грузинская мечта, нато, обсе, южный кавказ, кавказ, колумнисты
Срываем маски, или Кому нужны революции в Грузии и Армении?
13:01 30.01.2023 (обновлено: 13:10 30.01.2023)
Армения все глубже вгоняет себя в зону турбулентности, из которой с трудом выбирается Грузия
В соседней Армении снова поговаривают о революции. Что не так у соседей и кому выгодна дестабилизация в регионе? Над этими вопросами размышляет главный редактор агентства "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили.
Из выступления Хидирбегишвили на научно-практической конференции "Киевский майдан: уроки для стран Южного Кавказа" 23 сентября 2014 года:
"В Грузии готовится очередной государственный переворот – новая "цветная революция" с целью смены действующей власти. Для США уже недостаточно, чтобы внешнеполитический курс Грузии был проамериканским, сегодня внешнеполитический курс Грузии должен быть резко антироссийским. Грузия должна воевать с Россией и присоединиться к экономическим санкциям США и ЕС против России, а для осуществления этих целей власть "Грузинской мечты" не походит."
Сегодня, 8 лет спустя, можно констатировать, что мой прогноз оправдался полностью:
после 2014-го экс-правящая партия Саакашвили "Единое национальное движение" организовала несколько попыток государственного переворота в Грузии, самая известная из которых – так называемая "Ночь Гаврилова" – стоила Грузии прямого авиасообщения с Россией;
если раньше посольство США диктовало Грузии политику вялого "сдерживания" России и даже порой давало грузинской власти рекомендации искать политический консенсус с Москвой ("найти общий язык", "отказаться от агрессивной риторики, чтобы не спровоцировать русских на ответные действия", "не создавать США проблем Россией, как в 2008 году"), то после 2014 года требования постепенно изменились. Особенно с прибытием в Грузию, где два года вообще не было американского посла, посла США Келли Дегнан, когда от грузинской власти все жестче стали требовать конфронтации с Россией. А после начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года США потребовали от Грузии выполнить "союзнические обязательства" – открыть "второй фронт" в помощь Украине, атаковав российские военные базы в Абхазии и Южной Осетии, а также присоединиться к антироссийским экономическим санкциям, которые нарушают даже в Евросоюзе. То есть Грузия должна была объявить блокаду самой себе и обречь свое население на голод и холод: отказаться от поставок российского зерна (в то время, когда Запад организовал вывоз украинского зерна в европейский закрома), отказаться от импорта российских энергоносителей (в том время, когда страны Европы продолжали закачивать российский газ в свои газохранилища) и прекратить экспорт грузинской продукции на российский рынок, что, вместе с жесткими ограничениями на въезд в Грузию гражданам России (было и такое требование), равноценно банкротству грузинского госбюджета, соответственно, дефолту.
Да, мой прогноз от 2014 года оправдался – "Грузинская мечта" отказалась обречь Грузию на верную погибель и выполнить вышеперечисленные ультиматумы посольства США, но причину, по которой изменения позиции США относительно грузинско-российских отношений мы поняли относительно недавно, когда бывший президент Франции Оланд и бывший канцлер Германии Меркель признались, что Минские соглашения по Украине были подписаны ими с целью выиграть время, чтобы дать возможность Украине получше подготовиться к конфликту с Россией. То есть когда Украина подготовилась и Минские договоренности выкинули в урну, Грузия тоже должна была перейти от недружелюбной политики к политике открытой враждебности по отношению к России, чтобы включится в конфликт даже в большем объеме, чем любая страна НАТО, то есть не только послать Украине купленное на деньги грузинских налогоплательщиков американское оружие, но и живую силу – грузинскую армию!
Сегодня, 8 лет спустя, можно констатировать, что мой прогноз оправдался и относительно Армении. Из выступления главного редактора Грузинформ Арно Хидирбегишвили на научно-практической конференции "Киевский майдан: уроки для стран Южного Кавказа"23 сентября 2014 года.
"Что касается вероятности повторения событий киевского Майдана в Армении. Тревожная информация, поступающая из компетентных источников, дает основания предполагать, что здесь будет разыгран несколько иной, чем в Грузии, сценарий госпереворота – в Карабахе опять будет спровоцировано возобновление военных действий… Волну народного недовольства властью тут же подхватят местные оппозиционеры, такие, как Никол Пашинян – Главный редактор газеты "Айкакан жаманак".
Прежде чем рассказать, почему в Грузии любители теорий заговоров и скандальных параллелей уверены, что Пашинян "по частям сдает Армению Азербайджану с Турцией, как Саакашвили сдал Абхазию и Южную Осетию России", приведу фрагмент моей публикации от 17 июня 2022 года "Украинф недостаточно, Вашингтону нужна война с Россией на Южном Кавказе":
"После того, как заставить Грузию воевать с Россией в Абхазии и Южной Осетии не получилось, англосаксы планируют спровоцировать новую войну Армении с Азербайджаном в Карабахе, где не так давно воевавшие стороны разделяют российские миротворцы (кроме того, в Гюмри по-прежнему дислоцируется российская военная база). Одной Украины, как видно, недостаточно – США и Великобритании нужны войны с Россией на Южном Кавказе, в Средней Азии – везде, где возможно, где для этого существуют хоть какие-то предпосылки... В определенных армянских кругах тлеет недовольство исходом Карабахского конфликта, что отождествляется с премьером Пашиняном, есть желание пересмотреть условия перемирия… Неизвестно, заручился ли армянский премьер политическим убежищем в Великобритании, как президент Зеленский, но радушный прием, устроенный прилетевшему в Ереван директору ЦРУ Уильяму Бернсу, встречу которого с Николом Пашиняном прокомментировали лишь парой дежурных фраз, свидетельствует, что посольство США в Армении – самое большое мире! – "расчехляют" и акцент на непокорной Грузии переносится на Ереван".
Для полноты картины добавлю, встречи в ноябре прошлого года премьер-министра Армении Никола Пашиняна, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и секретаря Совета безопасности Армена Григоряна с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также событие прошедшей недели – заявление о создании гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в приграничных районах Армении. "Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона", – говорится в распространенном в прошлый четверг сообщении МИД Российской Федерации.
Так почему же армяне, которых грузины обычно приводили друг другу в пример как эталон прагматичности, сегодня все глубже и глубже загоняют Армению в зону турбулентности, из которой с большим трудом пытается вырваться Грузия? Неужели недостаточно примеров к чему приводит конфронтация с Россией? Достаточно взглянуть на Грузию, чтобы убедиться насколько лживы и ненадежны западные партнеры, по вине которых Минская группа ОБСЕ по Карабаху закончила свою деятельность также печально, как Минские договоренности по Украине. Почему у "мудрецов" в Ереване не возникло подозрение, что если западные подписанты Минских договоренностей специально тянули время, чтобы Киев лучше подготовился к нападению на Россию с целью отвоевать Крым и покорить Донбасс, то в составе Минской группы ОБСЕ те же западные плуты специально тянули время, чтобы Азербайджан лучше подготовился к блицкригу в Карабахе, что он успешно и осуществил в 2020 году?! Неужели "чудакам" в Армении непонятно, что США также покинут Украину, как убежали из Афганистана и Сирии, где лишь Россия смогла спасти США и мир от террористов ИГИЛ*? Как можно делать ставку на стратегическое партнерство со страной, президент которой отмывал десятки миллионов долларов на газовых махинациях в Украине вместе со своим сыном и воровал секретные документы, которые хранил в своем гараже, в культовом автомобиле "Chevrolet Corvette Stingray" 1967 года?
* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции