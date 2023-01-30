https://sputnik-georgia.ru/20230130/sryvaem-maski-ili-komu-nuzhny-revolyutsii-v-gruzii-i-armenii-274376358.html

Срываем маски, или Кому нужны революции в Грузии и Армении?

Срываем маски, или Кому нужны революции в Грузии и Армении?

Армения все глубже вгоняет себя в зону турбулентности, из которой с трудом выбирается Грузия 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T13:01+0400

2023-01-30T13:01+0400

2023-01-30T13:10+0400

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грузия

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армения

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украина

никол пашинян

арно хидирбегишвили

келли дегнан

грузинская мечта

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В соседней Армении снова поговаривают о революции. Что не так у соседей и кому выгодна дестабилизация в регионе? Над этими вопросами размышляет главный редактор агентства "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили.Из выступления Хидирбегишвили на научно-практической конференции "Киевский майдан: уроки для стран Южного Кавказа" 23 сентября 2014 года:Сегодня, 8 лет спустя, можно констатировать, что мой прогноз оправдался полностью:Да, мой прогноз от 2014 года оправдался – "Грузинская мечта" отказалась обречь Грузию на верную погибель и выполнить вышеперечисленные ультиматумы посольства США, но причину, по которой изменения позиции США относительно грузинско-российских отношений мы поняли относительно недавно, когда бывший президент Франции Оланд и бывший канцлер Германии Меркель признались, что Минские соглашения по Украине были подписаны ими с целью выиграть время, чтобы дать возможность Украине получше подготовиться к конфликту с Россией. То есть когда Украина подготовилась и Минские договоренности выкинули в урну, Грузия тоже должна была перейти от недружелюбной политики к политике открытой враждебности по отношению к России, чтобы включится в конфликт даже в большем объеме, чем любая страна НАТО, то есть не только послать Украине купленное на деньги грузинских налогоплательщиков американское оружие, но и живую силу – грузинскую армию!Еще одна попытка втянуть Грузию в войну – в Тбилиси ответили украинскому дипломату>>Сегодня, 8 лет спустя, можно констатировать, что мой прогноз оправдался и относительно Армении. Из выступления главного редактора Грузинформ Арно Хидирбегишвили на научно-практической конференции "Киевский майдан: уроки для стран Южного Кавказа"23 сентября 2014 года.Прежде чем рассказать, почему в Грузии любители теорий заговоров и скандальных параллелей уверены, что Пашинян "по частям сдает Армению Азербайджану с Турцией, как Саакашвили сдал Абхазию и Южную Осетию России", приведу фрагмент моей публикации от 17 июня 2022 года "Украинф недостаточно, Вашингтону нужна война с Россией на Южном Кавказе": "После того, как заставить Грузию воевать с Россией в Абхазии и Южной Осетии не получилось, англосаксы планируют спровоцировать новую войну Армении с Азербайджаном в Карабахе, где не так давно воевавшие стороны разделяют российские миротворцы (кроме того, в Гюмри по-прежнему дислоцируется российская военная база). Одной Украины, как видно, недостаточно – США и Великобритании нужны войны с Россией на Южном Кавказе, в Средней Азии – везде, где возможно, где для этого существуют хоть какие-то предпосылки... В определенных армянских кругах тлеет недовольство исходом Карабахского конфликта, что отождествляется с премьером Пашиняном, есть желание пересмотреть условия перемирия… Неизвестно, заручился ли армянский премьер политическим убежищем в Великобритании, как президент Зеленский, но радушный прием, устроенный прилетевшему в Ереван директору ЦРУ Уильяму Бернсу, встречу которого с Николом Пашиняном прокомментировали лишь парой дежурных фраз, свидетельствует, что посольство США в Армении – самое большое мире! – "расчехляют" и акцент на непокорной Грузии переносится на Ереван".Россия и Армения ведут переговоры по Карабаху - Песков>>Для полноты картины добавлю, встречи в ноябре прошлого года премьер-министра Армении Никола Пашиняна, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и секретаря Совета безопасности Армена Григоряна с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также событие прошедшей недели – заявление о создании гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в приграничных районах Армении. "Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона", – говорится в распространенном в прошлый четверг сообщении МИД Российской Федерации.Гарибашвили: Грузия обеспокоена обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном>>Так почему же армяне, которых грузины обычно приводили друг другу в пример как эталон прагматичности, сегодня все глубже и глубже загоняют Армению в зону турбулентности, из которой с большим трудом пытается вырваться Грузия? Неужели недостаточно примеров к чему приводит конфронтация с Россией? Достаточно взглянуть на Грузию, чтобы убедиться насколько лживы и ненадежны западные партнеры, по вине которых Минская группа ОБСЕ по Карабаху закончила свою деятельность также печально, как Минские договоренности по Украине. Почему у "мудрецов" в Ереване не возникло подозрение, что если западные подписанты Минских договоренностей специально тянули время, чтобы Киев лучше подготовился к нападению на Россию с целью отвоевать Крым и покорить Донбасс, то в составе Минской группы ОБСЕ те же западные плуты специально тянули время, чтобы Азербайджан лучше подготовился к блицкригу в Карабахе, что он успешно и осуществил в 2020 году?! Неужели "чудакам" в Армении непонятно, что США также покинут Украину, как убежали из Афганистана и Сирии, где лишь Россия смогла спасти США и мир от террористов ИГИЛ*? Как можно делать ставку на стратегическое партнерство со страной, президент которой отмывал десятки миллионов долларов на газовых махинациях в Украине вместе со своим сыном и воровал секретные документы, которые хранил в своем гараже, в культовом автомобиле "Chevrolet Corvette Stingray" 1967 года?* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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