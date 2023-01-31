https://sputnik-georgia.ru/20230131/direktor-lechaschey-saakashvili-kliniki-zayavil-ob-poluchennykh-ugrozakh-274433649.html
Директор лечащей Саакашвили клиники заявил о полученных угрозах
Директор лечащей Саакашвили клиники заявил о полученных угрозах
Директор намерен сообщить об угрожающих ему лицах соответствующим службам для принятия необходимых мер 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T17:57+0400
2023-01-31T17:57+0400
2023-01-31T19:09+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
рати брегадзе
шалва хачапуридзе
тбилисский городской суд
специальная пенитенциарная служба
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Клинический директор "Вивамеди", где девять месяцев проходит лечение осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, Зураб Чхаидзе заявил об угрозах, поступивших в адрес персонала и их семей. Саакашвили перевели в клинику "Вивамеди" 12 мая 2022 года. По информации руководства клиники, часто его поведение неадекватно и он угрожает медперсоналу.По его словам, ему и членам его семьи угрожают как по телефону, так и в социальных сетях.Чхаидзе отметил, что делом займутся следственные органы. "Мы назовем всех людей и всеми этим людьми займутся соответствующие службы, которые, я думаю, обязаны это делать, чтобы подобное не повторялось, и за всеми этими действиями последует уголовная ответственность", - заявил Чхаидзе.Это уже не первое заявление об угрозах. Ранее гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе сказала, что ей угрожают санкциями. Также она заявила, что адвокат Саакашвили вызвал в палату медсестру и сказал, что ее внесут в список людей, которые должны быть арестованы. Защита и соратники экс-президента работают над т. н. "списком Саакашвили" (аналогом "Списка Магнитского"), в который, по данным оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", уже вошли министр юстиции Рати Брегадзе, сотрудники Специальной пенитенциарной службы Минюста, прокуроры и судьи. Как сказал адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе, список будет пополняться теми, кто "совершил преступление против Саакашвили". Коронавирус и другие диагнозы Адвокаты, родные и соратники экс-президента Грузии, гражданина Украины, уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Помимо длинного списка заболеваний, которые диагностировали Саакашвили приглашенные его защитой эксперты, недавно у экс-президента выявили коронавирус. Как заявил клинический директор "Вивамеди", Саакашвили уже вылечился от коронавируса.При этом он отметил, что Саакашвили продолжает контролировать свое питание. "Он воздерживается и контролирует свой калораж. Его калораж - в рамках 400-500 килокалорий", - сказал Чхаидзе. Он также прокомментировал информацию о том, что накануне Саакашвили потерял сознание. "По словам пациента, он на секунду потерял равновесие и имело место падение. Медсестра увидела пациента в кровати, у Михаила Саакашвили не было никаких повреждений, он не жалуется на боль и головой он не ударялся. Спиной коснулся стены", - сказал Чхаидзе. Саакашвили на грани полиорганной недостаточности – эндокринолог дала показания в суде >>В Тбилисском городском суде на основании ходатайства защиты Саакашвили уже более месяца рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу в том числе британского психиатра Корнелиуса Катона, а также пятерых американских экспертов – хирурга-ортопеда Джеймса Коби, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля, невролога Шахина Эммануэля Лахани, токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, которые уже дали показания в суде. Диагнозы недостоверны? К делу Саакашвили приобщили новые материалы>> Иностранные эксперты заявили, что Саакашвили тяжело болен и лечение в нынешних условиях не дает результатов. По их словам, если экс-президенту не предоставить возможность лечения в специализированной клинике за рубежом, состояние здоровья может ухудшиться настолько, что приведет к летальному исходу. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая 2022 года он находится в гражданской клинике "Вивамеди". Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, шалва хачапуридзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, шалва хачапуридзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, единое нацдвижение
Директор лечащей Саакашвили клиники заявил о полученных угрозах
17:57 31.01.2023 (обновлено: 19:09 31.01.2023)
Директор намерен сообщить об угрожающих ему лицах соответствующим службам для принятия необходимых мер
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Клинический директор "Вивамеди", где девять месяцев проходит лечение осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, Зураб Чхаидзе заявил об угрозах, поступивших в адрес персонала и их семей.
Саакашвили перевели в клинику "Вивамеди" 12 мая 2022 года. По информации руководства клиники, часто его поведение неадекватно и он угрожает медперсоналу.
"Персонал работает в непредставимом стрессе, потому что они перешли к угрозам. Не в наш адрес конкретно, а в адрес членов семей", - сказал Чхаидзе.
По его словам, ему и членам его семьи угрожают как по телефону, так и в социальных сетях.
Чхаидзе отметил, что делом займутся следственные органы.
"Мы назовем всех людей и всеми этим людьми займутся соответствующие службы, которые, я думаю, обязаны это делать, чтобы подобное не повторялось, и за всеми этими действиями последует уголовная ответственность", - заявил Чхаидзе.
Это уже не первое заявление об угрозах. Ранее гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе сказала, что ей угрожают санкциями. Также она заявила, что адвокат Саакашвили вызвал в палату медсестру и сказал, что ее внесут в список людей, которые должны быть арестованы.
Защита и соратники экс-президента работают над т. н. "списком Саакашвили" (аналогом "Списка Магнитского"), в который, по данным оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", уже вошли министр юстиции Рати Брегадзе, сотрудники Специальной пенитенциарной службы Минюста, прокуроры и судьи. Как сказал адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе, список будет пополняться теми, кто "совершил преступление против Саакашвили".
Коронавирус и другие диагнозы
Адвокаты, родные и соратники экс-президента Грузии, гражданина Украины, уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Помимо длинного списка заболеваний, которые диагностировали Саакашвили приглашенные его защитой эксперты, недавно у экс-президента выявили коронавирус.
Как заявил клинический директор "Вивамеди", Саакашвили уже вылечился от коронавируса.
"Вчера мы повторили ПЦР-тест и получили отрицательный результат... Были перепроверены различные лабораторные анализы, и с точки зрения лабораторных данных есть улучшения", - сказал Чхаидзе.
При этом он отметил, что Саакашвили продолжает контролировать свое питание.
"Он воздерживается и контролирует свой калораж. Его калораж - в рамках 400-500 килокалорий", - сказал Чхаидзе.
Он также прокомментировал информацию о том, что накануне Саакашвили потерял сознание.
"По словам пациента, он на секунду потерял равновесие и имело место падение. Медсестра увидела пациента в кровати, у Михаила Саакашвили не было никаких повреждений, он не жалуется на боль и головой он не ударялся. Спиной коснулся стены", - сказал Чхаидзе.
В Тбилисском городском суде на основании ходатайства защиты Саакашвили уже более месяца рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья.
Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу в том числе британского психиатра Корнелиуса Катона, а также пятерых американских экспертов – хирурга-ортопеда Джеймса Коби, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля, невролога Шахина Эммануэля Лахани, токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, которые уже дали показания в суде.
Иностранные эксперты заявили, что Саакашвили тяжело болен и лечение в нынешних условиях не дает результатов. По их словам, если экс-президенту не предоставить возможность лечения в специализированной клинике за рубежом, состояние здоровья может ухудшиться настолько, что приведет к летальному исходу.
Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая 2022 года он находится в гражданской клинике "Вивамеди".
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.