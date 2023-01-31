https://sputnik-georgia.ru/20230131/direktor-lechaschey-saakashvili-kliniki-zayavil-ob-poluchennykh-ugrozakh-274433649.html

Директор лечащей Саакашвили клиники заявил о полученных угрозах

Директор лечащей Саакашвили клиники заявил о полученных угрозах

Директор намерен сообщить об угрожающих ему лицах соответствующим службам для принятия необходимых мер 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T17:57+0400

2023-01-31T17:57+0400

2023-01-31T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Клинический директор "Вивамеди", где девять месяцев проходит лечение осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, Зураб Чхаидзе заявил об угрозах, поступивших в адрес персонала и их семей. Саакашвили перевели в клинику "Вивамеди" 12 мая 2022 года. По информации руководства клиники, часто его поведение неадекватно и он угрожает медперсоналу.По его словам, ему и членам его семьи угрожают как по телефону, так и в социальных сетях.Чхаидзе отметил, что делом займутся следственные органы. "Мы назовем всех людей и всеми этим людьми займутся соответствующие службы, которые, я думаю, обязаны это делать, чтобы подобное не повторялось, и за всеми этими действиями последует уголовная ответственность", - заявил Чхаидзе.Это уже не первое заявление об угрозах. Ранее гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе сказала, что ей угрожают санкциями. Также она заявила, что адвокат Саакашвили вызвал в палату медсестру и сказал, что ее внесут в список людей, которые должны быть арестованы. Защита и соратники экс-президента работают над т. н. "списком Саакашвили" (аналогом "Списка Магнитского"), в который, по данным оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", уже вошли министр юстиции Рати Брегадзе, сотрудники Специальной пенитенциарной службы Минюста, прокуроры и судьи. Как сказал адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе, список будет пополняться теми, кто "совершил преступление против Саакашвили". Коронавирус и другие диагнозы Адвокаты, родные и соратники экс-президента Грузии, гражданина Украины, уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Помимо длинного списка заболеваний, которые диагностировали Саакашвили приглашенные его защитой эксперты, недавно у экс-президента выявили коронавирус. Как заявил клинический директор "Вивамеди", Саакашвили уже вылечился от коронавируса.При этом он отметил, что Саакашвили продолжает контролировать свое питание. "Он воздерживается и контролирует свой калораж. Его калораж - в рамках 400-500 килокалорий", - сказал Чхаидзе. Он также прокомментировал информацию о том, что накануне Саакашвили потерял сознание. "По словам пациента, он на секунду потерял равновесие и имело место падение. Медсестра увидела пациента в кровати, у Михаила Саакашвили не было никаких повреждений, он не жалуется на боль и головой он не ударялся. Спиной коснулся стены", - сказал Чхаидзе. Саакашвили на грани полиорганной недостаточности – эндокринолог дала показания в суде >>В Тбилисском городском суде на основании ходатайства защиты Саакашвили уже более месяца рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу в том числе британского психиатра Корнелиуса Катона, а также пятерых американских экспертов – хирурга-ортопеда Джеймса Коби, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля, невролога Шахина Эммануэля Лахани, токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, которые уже дали показания в суде. Диагнозы недостоверны? К делу Саакашвили приобщили новые материалы>> Иностранные эксперты заявили, что Саакашвили тяжело болен и лечение в нынешних условиях не дает результатов. По их словам, если экс-президенту не предоставить возможность лечения в специализированной клинике за рубежом, состояние здоровья может ухудшиться настолько, что приведет к летальному исходу. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая 2022 года он находится в гражданской клинике "Вивамеди". Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, шалва хачапуридзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, единое нацдвижение