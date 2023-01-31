https://sputnik-georgia.ru/20230131/saakashvili-na-grani-poliorgannoy-nedostatochnosti---endokrinolog-dala-pokazaniya-v-sude-274399573.html

Саакашвили на грани полиорганной недостаточности - эндокринолог дала показания в суде

Саакашвили на грани полиорганной недостаточности - эндокринолог дала показания в суде

Эндокринолог Джавашвили уверена, что в ближайшие дни в организме Саакашвили могут начаться такие процессы, которые приведут к летальному исходу 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T01:58+0400

2023-01-31T01:58+0400

2023-01-31T01:58+0400

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится на грани полиорганной недостаточности и может умереть, заявила эндокринолог Лали Джавашвили на заседании суда по вопросу освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Джавашвили является экспертом психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия". Комплексное медицинское заключение центра, которое включает заключения местных и зарубежных врачей, является главным аргументом защиты экс-президента в суде касательно необходимости его освобождения.По ее словам. вызванное мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике) состояние кахексии (крайне сильное истощение организма человека) дошло до того, что через несколько дней, а может и раньше может начаться полиорганная недостаточность. "Состояние здоровья пациента на сегодняшний день не тяжелое или средней тяжести, а, наверно, крайне тяжелое", - сказала Джавашвили. Эндокринолог пояснила, что полиорганной недостаточности означает, что за недостаточностью одного органа последует недостаточность других органов, целый каскад."Если так произойдет, начнется острая почечная недостаточность, за чем последует сердечно-сосудистая недостаточность, что заканчивается летальным исходом", - подчеркнула Джавашвили. Диагнозы недостоверны? К делу Саакашвили приобщили новые материалы>>На вопрос адвоката Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, возможен ли смертельный исход учитывая сильную потерю веса, ежедневное повышение температуры тела и плюс к этому заражение коронавирусом, врач дала положительный ответ. По ее словам, на сегодняшний день Саакашвили весит 69 килограмм, то есть после ареста (1 октября 2021 года) он похудел на 45 килограмм. И сейчас уже не важна причина потери веса. Важно то, что у пациента кахексия. Не важным она назвала и то, почему Саакашвили не питается нормально - отказывается или не может есть. При этом она добавила, что, когда пациент не ест, это не означает, что он убивает себя голодовкой. На вопрос представителя Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии о том, рассматривается ли вариант, что в случае приема пищи пациент прибавит в весе, Джавашвили дала отрицательный ответ. "Сегодня это уже исключено. Он не сможет прибавить в весе... Даже при принятии 4 тысяч килокалорий пациент начал терять вес, и это не прекращается по сей день.", - подчеркнула эндокринолог. Британский психиатр на суде: Саакашвили с его диагнозом не должен сидеть в тюрьме>>Говоря о крайне тяжелом состоянии Саакашвили Джавашвили отметила, что исходит из того, что сказал на днях клинический директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе. Чхаидзе заявил, что Саакашвили стал меньше есть и категорически отказался от инфузионной терапии, которая необходима для сохранения жизненных функций. В связи с этим Чхаидзе призвал родных экс-президента, в том числе его мать Гиули Аласания, чтобы они убедили его согласиться на лечение, в противном случае это может привести к фатальному исходу. Что касается лечения, по словам Джавашвили, в течение месяцев имела место лишь симптоматическая терапия, что недопустимо. "Упадет давление - поднимут, поднимется давление - опустят. Упадут белки - сделают переливание, а на второй день возьмут кровь, чтобы проверить уровень белков в крови, и успокаивают себя, вот, как хорошо, что белки в норме. Такая ситуация была не раз. Мы все это хорошо фиксируем", - заявила Джавашвили. Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>Согласно комплексному заключению центра "Эмпатия", у Саакашвили, помимо кахексии, еще и деменция. Оба эти диагноза, согласно грузинскому законодательству, являются основанием для освобождения пациента. Представители Специальной пенитенциарной службы считают, что диагнозы поставлены неверно. Позиция иностранных врачейВопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья рассматривается в Тбилисском городском суде уже более месяца. Адвокаты, родные и соратники экс-президента Грузии уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом.Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу в том числе британского психиатра Корнелиуса Катона, а также пятерых американских экспертов – хирурга-ортопеда Джеймса Коби, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля, невролога Шахина Эммануэля Лахани, токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, которые уже дали показания в суде.Британский психиатр на суде: Саакашвили с его диагнозом не должен сидеть в тюрьме>>Иностранные эксперты заявили, что Саакашвили тяжело болен и лечение в нынешних условиях не дает результатов. По их словам, если экс-президенту не предоставить возможность лечения в специализированной клинике за рубежом, состояние здоровья может ухудшиться настолько, что приведет к летальному исходу.Экс-президент лишь раз принял участие в судебном заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая 2022 года он находится в гражданской клинике "Вивамеди".Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления."Перекрещивалась у палаты" – медсестра рассказала о сложностях лечения Саакашвили>>Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, общество, михаил саакашвили