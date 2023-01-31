https://sputnik-georgia.ru/20230131/ekonomika-gruzii-v-2023-godu-vyrosla-101--novaya-statistika-274437767.html

Экономика Грузии в 2023 году выросла 10,1% – новая статистика

Экономика Грузии в 2023 году выросла 10,1% – новая статистика

Значительный вклад в рост экономики страны в декабре внесли сферы строительства, обрабатывающей промышленности, транспорта, финансов, торговли, гостиниц и... 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T20:10+0400

2023-01-31T20:10+0400

2023-01-31T20:10+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Реальный рост ВВП в декабре 2022 года составил 11% по сравнению с тем же периодом 2021 года. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в декабре 2022 года внесли сферы строительства, обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, финансовой и страховой деятельности, торговли, гостиниц и ресторанов. Тенденция к снижению наблюдалась в сделках с недвижимостью, а также в секторах профессиональной, научной и технической деятельности, снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом. Что выросло и насколько Рост экспорта в январе-декабре составил 32%, а импорта – на 33%. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано примерно 6,4 тысячи новых предприятий, на 41% больше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам Тодрадзе, рост в секторе строительства в основном был связан со строительством жилых и нежилых зданий, а также с гражданским строительством – дорог и автобанов, мостов и тоннелей. По его словам, в декабре примерно на 27% вырос импорт стройматериалов, на 34% вырос импорт цемента и клинкера. Что касается сектора обрабатывающей промышленности, то в данном случае рост в основном связан с металлургической промышленностью, а также с увеличением объемов производства минеральных удобрений и фармацевтической продукции. Тодрадзе отметил, что в декабре экспорт азотных удобрений увеличился на 37%, в основном в Перу и Индию. Каким будет экономический рост Грузии в 2023 году: прогноз от МВФ >>Рост в секторах транспорта и складирования был связан с работой грузового транспорта. Кроме того, в результате увеличения показателей внешней торговли также выросли показатели транспортной обработки и хранения грузов. Рост в финансовом и страховом секторах в основном обусловлен увеличением процентных и непроцентных доходов коммерческих банков. Рост в секторе торговли в основном был связан с ростом объемов торговли легковыми автомобилями. В декабре показатель реэкспорта вырос почти на 36%. Особенно рост был заметен в направлении Армении, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана. Всемирный банк понизил прогноз роста экономики Грузии >>Тенденции роста также в неспециализированных магазинах: торговля продуктами питания, напитками и табаком и природным газом. Тенденции роста также наблюдались в ресторанно-гостиничном секторе. На это повлияло увеличение числа визитов международных путешественников более чем в 3,1 раза по сравнению с отчетным периодом 2021 года. В частности, в декабре страну посетили 500 тысяч международных визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"