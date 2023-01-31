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Канадские и британские консультанты знакомятся с инвестиционной средой Грузии
Канадские и британские консультанты знакомятся с инвестиционной средой Грузии
Грузия является очень интересным направлением для ведущих компаний, которым необходим аутсорсинг бизнес-процессов, считает министр 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T19:24+0400
2023-01-31T19:24+0400
2023-01-31T19:24+0400
экономика
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леван давиташвили
инвестиции
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Канадские и британские консультанты по инвестициям изучают инвестиционный потенциал Грузии и знакомятся с сектором аутсорсинга бизнес-процессов (BPO) страны, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Аутсорсинг бизнес-процессов (англ. Business Process Outsourcing, BPO) — одна из разновидностей аутсорсинга, при которой организация передает на обслуживание другой компании непрофильные бизнес-процессы. С прибывшими в Грузию международными инвестиционными консультантами и менеджерами по локациям встретился глава Минэкономики Леван Давиташвили. Инвестиции в Грузию продолжают расти – новая статистика >>Задача консультантов предоставить собранную о Грузии информацию потенциальным инвесторам. Визит менеджеров организован агентством "Производи в Грузии". В рамках визита состоялись встречи с государственными органами, а также с местными и зарубежными компаниями, представляющими сферу BPO. По словам Давиташвили, Грузия является очень интересным направлением для ведущих компаний, которым необходим аутсорсинг бизнес-процессов. Делегация Грузии в Давосе знакомит крупные компании с инвестиционной средой в стране >>"Чтобы еще лучше представить бизнес-климат в Грузии, в рамках агентства "Производи в Грузии" мы начали нанимать менеджеров по конкретным локациям на целевых рынках. Наша цель – привлечь в Грузию еще больше бизнеса, сделать больше инвестиций и привлечь известные компании", - сказал министр. По его словам, для этого люди с конкретным опытом работы на разных целевых рынках общаются с ведущими компаниями, которым нужен аутсорсинг бизнес-процессов и которые ищут новые места. Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение >>Грузия для них очень интересное направление, и я думаю, что этот проект будет успешным. Кроме того, для нас важно привести в страну такие компании, которые в какой-то степени будут способствовать повышению квалификации занятых", - сказал Давиташвили. По информации Минэкономики, при поддержке агентства "Производи в Грузии" собственные офисы в стране открыли такие ведущие международные BPO компании как "Концентрикс" и "Маджорел".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, инвестиции
экономика, грузия, новости, леван давиташвили, инвестиции
Канадские и британские консультанты знакомятся с инвестиционной средой Грузии
Грузия является очень интересным направлением для ведущих компаний, которым необходим аутсорсинг бизнес-процессов, считает министр
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Канадские и британские консультанты по инвестициям изучают инвестиционный потенциал Грузии и знакомятся с сектором аутсорсинга бизнес-процессов (BPO) страны, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Аутсорсинг бизнес-процессов (англ. Business Process Outsourcing, BPO) — одна из разновидностей аутсорсинга, при которой организация передает на обслуживание другой компании непрофильные бизнес-процессы.
С прибывшими в Грузию международными инвестиционными консультантами и менеджерами по локациям встретился глава Минэкономики Леван Давиташвили.
Задача консультантов предоставить собранную о Грузии информацию потенциальным инвесторам.
Визит менеджеров организован агентством "Производи в Грузии". В рамках визита состоялись встречи с государственными органами, а также с местными и зарубежными компаниями, представляющими сферу BPO.
По словам Давиташвили, Грузия является очень интересным направлением для ведущих компаний, которым необходим аутсорсинг бизнес-процессов.
"Чтобы еще лучше представить бизнес-климат в Грузии, в рамках агентства "Производи в Грузии" мы начали нанимать менеджеров по конкретным локациям на целевых рынках. Наша цель – привлечь в Грузию еще больше бизнеса, сделать больше инвестиций и привлечь известные компании", - сказал министр.
По его словам, для этого люди с конкретным опытом работы на разных целевых рынках общаются с ведущими компаниями, которым нужен аутсорсинг бизнес-процессов и которые ищут новые места.
Грузия для них очень интересное направление, и я думаю, что этот проект будет успешным. Кроме того, для нас важно привести в страну такие компании, которые в какой-то степени будут способствовать повышению квалификации занятых", - сказал Давиташвили.
По информации Минэкономики, при поддержке агентства "Производи в Грузии" собственные офисы в стране открыли такие ведущие международные BPO компании как "Концентрикс" и "Маджорел".