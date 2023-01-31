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Цены на промышленную продукцию в Грузии за 2022 год почти не изменились
Цены на промышленную продукцию в Грузии за 2022 год почти не изменились
В декабре, по сравнению с ноябрем, цены на промышленную продукцию выросли на 0,3% 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T09:01+0400
2023-01-31T09:01+0400
2023-01-31T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в декабре 2022 года повысился на 0,1%, по сравнению с декабрем 2021 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 1,9%, в том числе на продовольствие – на 9,8%, а в горнодобывающей цены снизились на 14,2%.В декабре, по сравнению с ноябрем, цены на промышленную продукцию выросли на 0,3%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в декабре на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Уровень инфляции в Грузии стал ниже 10% - новая статистика >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 18,5%, перерабатывающей промышленности – на 10,1%, в том числе на продукты питания – на 11,9%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в декабре снизился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 19,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 13,2%, в том числе на напитки снизились на 13,8%.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 2,5%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 1,3%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в декабре 2022 года составил 9,8% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 16,3%. В декабре, по сравнению с ноябрем, уровень инфляции составил 0,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", цены, промышленность, инфляция
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", цены, промышленность, инфляция
Цены на промышленную продукцию в Грузии за 2022 год почти не изменились
09:01 31.01.2023 (обновлено: 09:41 31.01.2023)
В декабре, по сравнению с ноябрем, цены на промышленную продукцию выросли на 0,3%
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в декабре 2022 года повысился на 0,1%, по сравнению с декабрем 2021 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 1,9%, в том числе на продовольствие – на 9,8%, а в горнодобывающей цены снизились на 14,2%.
В декабре, по сравнению с ноябрем, цены на промышленную продукцию выросли на 0,3%, сообщает "Сакстат"
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Местное производство
Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в декабре на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 18,5%, перерабатывающей промышленности – на 10,1%, в том числе на продукты питания – на 11,9%.
Экспорт и импорт
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в декабре снизился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 19,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 13,2%, в том числе на напитки снизились на 13,8%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 2,5%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 1,3%.
Потребительские цены
Уровень годовой инфляции
в Грузии в декабре 2022 года составил 9,8% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 16,3%. В декабре, по сравнению с ноябрем, уровень инфляции составил 0,3%.