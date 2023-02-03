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Грузинских пожарных-спасателей переподготовят по специальной программе
Грузинских пожарных-спасателей переподготовят по специальной программе
В течение шести недель для 22 пожарных-спасателей проведут как теоретические, так практические занятия 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T21:51+0400
2023-02-03T21:51+0400
2023-02-03T21:51+0400
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служба по управлению чрезвычайными ситуациями
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. В специальном учебном центре Службы управления чрезвычайными ситуациями началась обновленная базисная профессиональная образовательная программа пожарных-спасателей, сообщает пресс-служба ведомства. В течение шести недель для 22 пожарных-спасателей проведут как теоретические, так практические занятия. Сотрудники службы будут переподготовлены по таким направлениям, как психология, береговая навигация, использование радиосвязи, реагирование на химические, биологические, радиационные и ядерные инциденты, методы проведения работ по тушению пожаров и аварийно-спасательных мероприятий. Грузинским спасателям передали квадроциклы-вездеходы >>Пожарные-спасатели пройдут курс по обновленной программе. После успешного завершения программы будут выданы сертификаты. Данный курс впервые проводит специальный учебный центр, основанный на базе главного управления реагирования на чрезвычайные ситуации. Центр будет переподготавливать как пожарных спасателей, так и сотрудников государственного и частного секторов. Водолазам-спасателям Грузии передали современное снаряжение >>Специальный учебный центр был создан в 2022 году в результате новшеств, внесенных в закон Грузии "О гражданской безопасности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Грузинских пожарных-спасателей переподготовят по специальной программе
В течение шести недель для 22 пожарных-спасателей проведут как теоретические, так практические занятия
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. В специальном учебном центре Службы управления чрезвычайными ситуациями началась обновленная базисная профессиональная образовательная программа пожарных-спасателей, сообщает пресс-служба ведомства.
В течение шести недель для 22 пожарных-спасателей проведут как теоретические, так практические занятия.
Сотрудники службы будут переподготовлены по таким направлениям, как психология, береговая навигация, использование радиосвязи, реагирование на химические, биологические, радиационные и ядерные инциденты, методы проведения работ по тушению пожаров и аварийно-спасательных мероприятий.
Пожарные-спасатели пройдут курс по обновленной программе. После успешного завершения программы будут выданы сертификаты.
Данный курс впервые проводит специальный учебный центр, основанный на базе главного управления реагирования на чрезвычайные ситуации. Центр будет переподготавливать как пожарных спасателей, так и сотрудников государственного и частного секторов.
Специальный учебный центр был создан в 2022 году в результате новшеств, внесенных в закон Грузии "О гражданской безопасности".