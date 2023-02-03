https://sputnik-georgia.ru/20230203/gruziya-yavlyaetsya-vazhnym-uchastnikom-yuzhnogo-gazovogo-koridora---zamministra-274544757.html

Грузия является важным участником Южного газового коридора - замминистра

Грузия является важным участником Южного газового коридора - замминистра

Грузия играет ключевую роль в качестве партнера по обеспечению энергетической безопасности Европы, заявил замминистра 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T19:57+0400

2023-02-03T19:57+0400

2023-02-03T19:57+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Грузия доказала, что является активным сторонником и ценным участником Южного газового коридора – страна поддерживает стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе. О важности Южного газового коридора и транзитной роли Грузии Микаутадзе заявил в ходе выступления на девятом министериале Консультативного совета Южного газового коридора в Баку. По его словам, Южный газовый коридор приобретает еще большее значение в это непростое время, когда Европе необходимо диверсифицировать свои энергоресурсы. "Важно, что у моей страны есть еще одна возможность продемонстрировать свою важную роль надежного партнера в этом контексте. Грузия, как страна на пересечении западной и восточной частей мира, находится в центре переплетения интересов стран-потребителей и стран-поставщиков", - сказал он. Начались поставки газа в Румынию из Азербайджана через Грузию >>Микаутадзе отметил, что это, в свою очередь, подчеркивает важную роль Грузии как надежного партнера, который впоследствии заложит основу для еще большего количества международных проектов. По его словам, до реализации TANAP (Трансанатолийского газопровода, прим.) Грузия была единственной страной-транзитером газа регионального значения. Теперь она стала международным игроком. Поток природного газа, транспортируемый через Грузию, будет играть важную роль в диверсификации международных энергетических рынков и укреплении безопасности поставок. Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года >>"Грузия играет ключевую роль в качестве партнера по обеспечению энергетической безопасности Европы и транзитной страны для поставок каспийских углеводородных ресурсов на европейские рынки, особенно через Южный газовый коридор, включая его расширение в Среднюю Азию и Черное море", - сказал он. В заключение замминистра напомнил, что Грузия неоднократно подтверждала свою непоколебимую поддержку региональных транзитных инициатив.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, европа, трансадриатический газопровод (tap), газ, газопровод, азербайджан