https://sputnik-georgia.ru/20230203/prezident-gruzii-privetstvuet-pozitivnuyu-otsenku-evrokomissii-274534393.html
Президент Грузии приветствует позитивную оценку Еврокомиссии
Президент Грузии приветствует позитивную оценку Еврокомиссии
В отчете Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС страна получила положительную оценку по 26 из 32 направлений 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T15:23+0400
2023-02-03T15:23+0400
2023-02-03T15:44+0400
политика
грузия
саломе зурабишвили
еврокомиссия
новости
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Очень важно, что Еврокомиссия положительно оценивает шаги, предпринятые Грузией с точки зрения сближения с законодательством ЕС, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Еврокомиссия обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, который, среди прочего, охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистику и финансовый контроль. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя отчет Еврокомиссии, отметил, что Грузия значительно – на 12 баллов – опережает Молдову и почти по всех ключевым параметрам Украину. Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>Между тем министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили заявил, что указанный отчет является техническим, однако имеет специальную градацию оценки, согласно которой из 32 секторальных направлений, Грузия получила положительную оценку по 26. По его словам, по всем параметрам страна сохраняет лидерство в плане проведения реформ. Глава МИД Грузии выразил надежду, что при принятии политического решения в конце этого года европейская сторона учтет результаты выполнения 12 приоритетов, а также существующий прогресс в указанном отчете, который, по словам Дарчиашвили, является важнейшим элементом на пути к полноправному членству в ЕС. Грузия сохраняет лидерство по всем параметрам – глава МИД Грузии>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, саломе зурабишвили , еврокомиссия, новости
политика, грузия, саломе зурабишвили , еврокомиссия, новости
Президент Грузии приветствует позитивную оценку Еврокомиссии
15:23 03.02.2023 (обновлено: 15:44 03.02.2023)
В отчете Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС страна получила положительную оценку по 26 из 32 направлений
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Очень важно, что Еврокомиссия положительно оценивает шаги, предпринятые Грузией с точки зрения сближения с законодательством ЕС, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Еврокомиссия обнародовала отчет
по заявке Грузии на вступление в ЕС, который, среди прочего, охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистику и финансовый контроль.
"Приветствуется эта положительная оценка, которая придает большую значимость выполнению нами 12 рекомендаций в ближайшее время, чтобы в кратчайшие сроки предоставить Грузии статус кандидата", – написала Зурабишвили в соцсети.
Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя отчет Еврокомиссии, отметил, что Грузия значительно – на 12 баллов – опережает Молдову и почти по всех ключевым параметрам Украину.
Между тем министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили заявил, что указанный отчет является техническим, однако имеет специальную градацию оценки, согласно которой из 32 секторальных направлений, Грузия получила положительную оценку по 26. По его словам, по всем параметрам страна сохраняет лидерство в плане проведения реформ.
Глава МИД Грузии выразил надежду, что при принятии политического решения в конце этого года европейская сторона учтет результаты выполнения 12 приоритетов, а также существующий прогресс в указанном отчете, который, по словам Дарчиашвили, является важнейшим элементом на пути к полноправному членству в ЕС.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.