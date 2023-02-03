https://sputnik-georgia.ru/20230203/v-gruzii-prodolzhat-podderzhku-selkhozkooperativov-v-2023-godu-274515974.html

В Грузии продолжат поддержку сельхозкооперативов в 2023 году

В Грузии продолжат поддержку сельхозкооперативов в 2023 году

В 2023 году на программу софинансирования сельхозтехники в Грузии предусмотрено 17 миллионов лари 03.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Бюджет целевых проектов по развитию инфраструктуры сельскохозяйственных кооперативов вырастет и составляет 5 миллионов лари в 2023 году, сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии. Планы по поддержке грузинских сельскохозяйственных кооперативов в 2023 году обсудили в ходе рабочего совещания премьер-министра Ираклия Гарибашвили с главой Минсельхоза Отаром Шамугия. По информации пресс-службы, при поддержке государства в 2022 году создано девять сельскохозяйственных кооперативных предприятий, которые объединяют более 100 мелких фермеров. Софинансирование государства превышает 4 миллиона лари. Грузинские фермеры могут купить дрон и метеостанцию на агрокредит >> Сельскохозяйственные кооперативы имеют возможность участвовать во всех программах Агентства развития села, где по сравнению с другими юридическими лицами они имеют дополнительные преимущества в размере 10% государственного софинансирования. Кроме того, в рамках специальных кооперативных программ государственное софинансирование определяется в пределах 70-80%. Также, по информации пресс-службы, в 2023 году на программу софинансирования сельхозтехники предусмотрено 17 миллионов лари. Фермерам в Грузии выдадут кредиты на сумму более одного миллиарда лари >>Отмечено, что по инициативе премьера, в 2022 году государство выделило на программу 50 миллионов лари. Для приобретения сельскохозяйственной техники выделено софинансирование в размере 66 миллионов лари. В рамках реализуемых государством программ грантов профинансирована закупка 4,8 тысячи единиц техники: тракторы, прицепы, комбайны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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