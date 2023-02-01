https://sputnik-georgia.ru/20230201/saakashvili-vystupil-v-sude-v-mayke-s-nadpisyu-ya-ukrainets---onlayn-vklyuchenie-iz-palaty-274462079.html

Саакашвили на заседании суда в майке с надписью "Я украинец" – онлайн-включение из палаты

Саакашвили на заседании суда в майке с надписью "Я украинец" – онлайн-включение из палаты

Экс-президент попросил предоставить ему возможность адекватного лечения 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T15:28+0400

2023-02-01T15:28+0400

2023-02-01T16:47+0400

михаил саакашвили

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грузия

шалва хачапуридзе

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, второй раз за время рассмотрения вопроса о его освобождении по состоянию здоровья дистанционно выступил на заседании Тбилисского городского суда. На Саакашвили была футболка с надписью I'm Ukrainian (Я украинец), которую он поднял, чтобы показать, как сильно похудел за время заключения. При этом экс-президент, который с мая 2022 года находится в гражданской клинике "Вивамеди", извинился за "неэстетичную картину".Он также добавил, что в случае необходимости готов пожертвовать своей жизнью.После этого он выступил на украинском, заявив, что стал жертвой насилия, что его отравили. Кроме того, Саакашвили заявил, что благодарен администрации президента Украины за поддержку. Адвокаты, родные и соратники экс-президента Грузии уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья рассматривается в Тбилисском городском суде уже более месяца. Предыдущее включение Саакашвили на заседании суда было 22 декабря 2022 года. После этого он отказывался от онлайн участия по состоянию здоровья. Между тем адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе, который доказывают на суде, что Саакашвили в крайне тяжелом состоянии и его нужно освободить, несколько раз говорил о желании его подзащитного явиться в суд. В свою очередь руководство клиники не давало рекомендацию на транспортировку в суд. Эксперты, приглашенные стороной защиты в качестве свидетелей, говорят, что Саакашвили так плохо, что он не может есть. После ареста (1 октября 2021 года) он похудел на 45 килограммов и сейчас весит всего 69 килограмм.Британский психиатр на суде: Саакашвили с его диагнозом не должен сидеть в тюрьме>>Согласно комплексному медицинскому заключению, на которое ссылается защита Саакашвили, у него кахексия (крайне сильное истощение организма человека) и деменция (одна из разновидностей слабоумия). Оба эти диагноза, согласно грузинскому законодательству, являются основанием для освобождения пациента.Как говорится в заключении, экс-президент отравлен тяжелыми металлами, среди которых мышьяк, барий и ртуть. В результате отравления особенно было повреждено белое вещество в головном мозге, что привело к "серьезной и прогрессирующей деменции".Представители Специальной пенитенциарной службы Минюста считают, что диагнозы поставлены неверно. Список диагнозов Саакашвили расширяется - нобелевский лауреат дал показания на суде>>Комплексное медицинское заключение, которое включает заключения местных и зарубежных врачей, подготовил психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия".Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде.Местные и зарубежные врачи настаивают на том, что Саакашвили не получает должного лечения и что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, поэтому единственная возможность спасти ему жизнь - это предоставление возможности лечиться в специализированной клинике за рубежом. Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Американский эксперт о Саакашвили: есть опасность развития рака желудка>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил саакашвили, тбилиси, новости, грузия, шалва хачапуридзе, тбилисский городской суд