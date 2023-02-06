https://sputnik-georgia.ru/20230206/kogda-nachnetsya-stroitelstvo-glubokovodnogo-porta-v-gruzii--zayavlenie-premera-274620439.html

Когда начнется строительство глубоководного порта в Грузии – заявление премьера

Когда начнется строительство глубоководного порта в Грузии – заявление премьера

Хотя все документы готовы, Минэкономики ненадолго отложило процесс формального выражения интереса, заявил министр 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T18:30+0400

2023-02-06T18:30+0400

2023-02-06T18:30+0400

экономика

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анаклия

консорциум развития анаклия

ираклий гарибашвили

леван давиташвили

порт анаклия

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Правительство Грузии хочет начать строительство глубоководного порта Анаклия в 2023 году, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", так как инвестор не смог выполнить финансовые обязательства. С тех пор власти Грузии ищут нового инвестора. "Мы активно над этим (поиском инвестора - ред.) работаем", - заявил премьер. Правительство Грузии ведет активные переговоры с инвесторами о строительстве порта Анаклия >>Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что ведомство делает все для того, чтобы начать процесс строительства уже в текущем году. По его словам, хотя все документы готовы, Минэкономики ненадолго отложило процесс формального выражения интереса, но это не затянет проект во времени. "Наоборот, чем больше будет проведена подготовительная внутренняя работа, тем эффективнее мы будем в процессе отбора. Тем более что вместе с государством мы должны выбрать частного партнера или партнеров, а затем приступить к реализации", - сказал министр. На фоне растущего грузопотока через грузинский коридор, развитие портов в Грузии является приоритетом для правительства. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика>>Ранее власти сообщили, что государству будет принадлежать 51%. На остальные 49% будет объявлен международный тендер. Согласно плану, первая фаза порта Анаклия будет пропускать 7,8 миллиона тонн груза. "Такие крупные проекты мы планируем реализовывать с участием государства, то есть правительства. Мы должны быть ведущими в этих проектах, потому что это крупные государственные проекты общенационального значения", - отметил Гарибашвили. Проект Анаклия Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклии было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. "Консорциум развития Анаклия": суд с правительством Грузии еще не завершен >>Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, анаклия, консорциум развития анаклия, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, порт анаклия