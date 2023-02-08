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Президент Грузии: турецкий народ сможет залечить раны
Президент Грузии: турецкий народ сможет залечить раны
Зурабишвили написала в книге соболезнований, что грузинский народ выражает свою непоколебимую поддержку и солидарность с турецким народом 08.02.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Турция и ее народ смогут достойно справиться с тяжелейшими последствиями мощных землетрясений, написала президент Грузии в Книге соболезнований, которая открылась в турецком посольстве в Тбилиси. По последним данным, в результате двух мощных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 9 тысяч человек, ранены около 53 тысяч. Обрушилось более 6,4 тысячи зданий. При этом президент Грузии еще раз выразила соболезнования Турции. "От имени грузинского народа и от себя лично хочу выразить глубокую скорбь в связи с душераздирающей трагедией, произошедшей в Турецкой Республике, унесшей жизни тысяч людей", - написала Зурабишвили.Она подчеркнула, что грузинский народ выражает свою непоколебимую поддержку и солидарность с турецким народом. Число граждан Грузии, погибших из-за землетрясения в Турции, увеличилось – ТВ>>Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. Первое, самое мощное землетрясение, магнитудой 7,7, произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля в 04:17 по местному времени. Затем последовали три десятка афтершоков, а в 13:24 того же дня произошло еще одно мощное землетрясение - магнитудой 7,6.Вторая группа спасателей из Грузии отправилась в Турцию>>От землетрясения сильно пострадала и Сирия. Число жертв, по последним данным, составляет более 1,5 тысячи человек, ранены более 3,5 тысячи человек. Полностью разрушено около 150 зданий в разных провинциях страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, турция, тбилиси, сирия, землетрясение в турции 2023, землетрясение
Президент Грузии: турецкий народ сможет залечить раны
23:55 08.02.2023 (обновлено: 23:56 08.02.2023)
Зурабишвили написала в книге соболезнований, что грузинский народ выражает свою непоколебимую поддержку и солидарность с турецким народом
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Турция и ее народ смогут достойно справиться с тяжелейшими последствиями мощных землетрясений, написала президент Грузии в Книге соболезнований, которая открылась в турецком посольстве в Тбилиси.
По последним данным, в результате двух мощных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в Турции погибли более 9 тысяч человек, ранены около 53 тысяч. Обрушилось более 6,4 тысячи зданий.
"Я твердо верю, что Турция и ее народ смогут достойно справиться с тяжелейшими последствиями этой катастрофы и совместными усилиями и при поддержке международного сообщества залечить раны, нанесенные этой огромной трагедией", - написала Зурабишвили.
При этом президент Грузии еще раз выразила соболезнования Турции.
"От имени грузинского народа и от себя лично хочу выразить глубокую скорбь в связи с душераздирающей трагедией, произошедшей в Турецкой Республике, унесшей жизни тысяч людей", - написала Зурабишвили.
Она подчеркнула, что грузинский народ выражает свою непоколебимую поддержку и солидарность с турецким народом.
Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. Первое, самое мощное землетрясение, магнитудой 7,7, произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля в 04:17 по местному времени. Затем последовали три десятка афтершоков, а в 13:24 того же дня произошло еще одно мощное землетрясение - магнитудой 7,6.
От землетрясения сильно пострадала и Сирия. Число жертв, по последним данным, составляет более 1,5 тысячи человек, ранены более 3,5 тысячи человек. Полностью разрушено около 150 зданий в разных провинциях страны.