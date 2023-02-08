https://sputnik-georgia.ru/20230208/spasti-gelati---u-parlamenta-gruzii-proshla-aktsiya--274706095.html

"Спасти Гелати" – у парламента Грузии прошла акция

"Спасти Гелати" – у парламента Грузии прошла акция

Проблемы с одним из храмов монастырского комплекса Гелати начались в 2020 году, когда из-за протекающей крыши были уничтожены фрески 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T20:21+0400

2023-02-08T20:21+0400

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грузия

гелати

новости

анна нацвлишвили

юнеско

элисо болквадзе

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Члены партии "Лело" провели акцию-перформанс возле парламента Грузии против работ, которые проводит министерство культуры в монастырском комплексе Гелати (регион Имерети).Исследовательский центр имени Георгия Чубинашвили опубликовал заключение, в котором говорится о последних работах по реставрации храма, где из-за протекания воды под угрозой оказались уникальные фрески, созданные в период с XII по XVIII века. В заключении говорится о недочетах работы и о нарушении правил реставрации фресок.Участники акции стояли с фотографиями Гелати, чтобы показать в каком плачевном состоянии находится храм.Скандал вокруг монастыря Гелати: новые обвинения и ответ министерства культуры>>Член партии "Лело" Дея Метревели говорит, что ответственность за храм лежит и на парламенте, поэтому необходимо, чтобы комитет культуры взял на себя надзорную функцию, пригласил международных экспертов и ученых.Метревели подчеркнула, что вопрос Гелати должен быть первым в повестке дня парламента в рамках весенней сессии. Также Метревели добавила, что депутаты напрасно полностью доверились министру культуры Грузии Тее Цулукиани и не интересовались, как проходили реставрационные работы.По словам члена "Лело" Анны Нацвлишвили, после того, как Элисо Болквадзе стала председателем комитета культуры, ведомство ни разу не проводило слушания или процедуры надзора в отношении Гелати, и этот факт не освобождает от ответственности других депутатов, в том числе председателя парламента."Что касается Теи Цулукиани, то теперь, когда Гелати нужно спасти, меня не интересуют политические темы, я хочу, чтобы Гелати был спасен, как и те граждане Грузии, которые в ужасе, и понимают цену Гелати", – сказала Нацвлишвили.Член партии "Лело" также подчеркнула, что Цулукини обязана в эти дни, особенно после заключения центра Чубинашвили, срочно составить план, но не в закрытом кабинете, а открыть этот процесс для ученых.Скандал вокруг Гелатского монастыря: патриархия и эксперты против министерства культуры>>Ранее министерство культуры сделало заявление, сказав, что опубликованное Исследовательским центром заключение было разработано без подключения экспертов, и оно, соответственно, далеко от научного заключения.При этом министерство назвало заключение сборником мнений отдельных "политически ангажированных" лиц, которые с 2021 года вступают в конфликт с руководством центра и министерством.В Исследовательском центре имени Георгия Чубинашвили и Патриархии Грузии опровергли обвинения министерства культуры.Реставрация ГелатиМонастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994).В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.Власти Грузии приняли решение отреставрировать комплекс в 2008 году. Проблемы с храмом Пресвятой Богородицы начались в марте 2020 года, когда проверка показала, что восстановленная историческая крыша храма, покрытая черепицей, протекает. Попадавшая в храм вода уничтожала фрески в западном крыле храма.Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили над храмом временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески.Временную кровлю и работы, проведенные научно-исследовательскими методами по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма, контролировала группа экспертов ЮНЕСКО, специально приглашенная для этой цели министерством культуры (в составе специалистов по кровле памятников – профессора Уго Тониетти и Сара Стефанини, климатолог Алессандро Массари и специалист по росписи стен Марио Пульери).На данный момент проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Кроме того, в данное время эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица, и благодаря этому появилась возможность испарения влаги сверху.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, гелати, новости, анна нацвлишвили, юнеско, элисо болквадзе