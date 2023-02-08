https://sputnik-georgia.ru/20230208/stalo-izvestno-kogda-predstanet-pered-sudom-obvinyaemyy-v-ograblenii-banka-gruzii-274703053.html

Названа дата суда над Бадри Эсебуа, обвиняемым в ограблении "Банка Грузии"

Названа дата суда над Бадри Эсебуа, обвиняемым в ограблении "Банка Грузии"

Правоохранители искали обвиняемого больше двух лет, 8 февраля его задержали в одном из сел на западе Грузии 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T18:16+0400

2023-02-08T18:16+0400

2023-02-08T19:06+0400

грузия

происшествия

зугдиди

"банк грузии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1b/263938082_0:63:1281:783_1920x0_80_0_0_d4becf1be73379680644afe74b0c7736.jpg

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Заседание по делу обвиняемого в совершении самого дерзкого ограбления банка в стране, "Банка Грузии", Бадри Эсебуа состоится 20 февраля в Зугдидском районом суде, заявил адвокат Эсебуа Иосеб Джанашия журналистам.Эсебуа был задержан 8 февраля в селе Джихашкари региона Самегрело - Земо Сванети в доме его родственника Омиане Джикия. На месте были изъяты огнестрельное оружие и патроны.По словам адвоката, на данный момент Эсебуа уже находится в учреждении по исполнению наказаний №2 в Кутаиси."Я сегодня собираюсь навестить его в конце дня", – сказал Джанашия.Как задержали и где скрывался Бадри Эсебуа – версии>>Эсебуа заочно предъявлены обвинения по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма.Еще в октябре суд заочно отправил его в предварительное заключение.Дерзкое ограблениеВооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека."Сигнал для криминальных романтиков" - министр юстиции Грузии о задержании Эсебуа>>Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт.Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы.Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

зугдиди

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, зугдиди, "банк грузии"