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Грузинские спасатели вытащили из-под завалов в Турции еще одного человека
Грузинские спасатели вытащили из-под завалов в Турции еще одного человека
Спасательная группа из Грузии оснащена всеми возможными специальными спасательными устройствами 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T11:11+0400
2023-02-09T11:11+0400
2023-02-09T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинским спасателям удалось спасти в зоне последствий разрушительного землетрясения в Адыямане еще одного человека. Как передает телекомпания "Рустави-2", женщина средних лет провела под завалами многоэтажки 71 час. Для спасения женщины грузинские спасатели работали в течение 21 часа. Женщина контактна и переведена в клинику. Группа спасателей из ста человек, укомплектованная переподготовленными пожарными-спасателями и кинологами, а также соответствующая техника отправлены в Турцию по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Спасательная группа оснащена современными принадлежностями, дронами, машиной связи и всеми возможными специальными спасательными устройствами. Шестого февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения: в 04:17 по местному времени магнитуда составила 7,7, а в 13:24 – 7,6, сообщило крупнейшее турецкое государственное информационное агентство "Анадолу". По данным грузинского Национального центра сейсмического мониторинга, магнитуда первого землетрясения была 7,8, а второго - 7,5. МИД Грузии после землетрясения открыл "горячую линию" в Турции>>Очаг землетрясения зафиксировали в провинции Кахраманмараш. В первом случае это было в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором - в 538 километрах. По последним данным, в результате разрушительных землетрясений в Турции погибли 12 873 человек, а количество раненых выросло до 62 937. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, турция, ираклий гарибашвили, землетрясение, землетрясение в турции 2023
происшествия, новости, грузия, турция, ираклий гарибашвили, землетрясение, землетрясение в турции 2023
Грузинские спасатели вытащили из-под завалов в Турции еще одного человека
11:11 09.02.2023 (обновлено: 11:40 09.02.2023)
Спасательная группа из Грузии оснащена всеми возможными специальными спасательными устройствами
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинским спасателям удалось спасти в зоне последствий разрушительного землетрясения в Адыямане еще одного человека.
Как передает телекомпания "Рустави-2
", женщина средних лет провела под завалами многоэтажки 71 час. Для спасения женщины грузинские спасатели работали в течение 21 часа. Женщина контактна и переведена в клинику.
Группа спасателей из ста человек, укомплектованная переподготовленными пожарными-спасателями и кинологами, а также соответствующая техника отправлены в Турцию по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Спасательная группа оснащена современными принадлежностями, дронами, машиной связи и всеми возможными специальными спасательными устройствами.
Шестого февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения: в 04:17 по местному времени магнитуда составила 7,7, а в 13:24 – 7,6, сообщило крупнейшее турецкое государственное информационное агентство "Анадолу".
По данным грузинского Национального центра сейсмического мониторинга, магнитуда первого землетрясения была 7,8, а второго - 7,5.
Очаг землетрясения зафиксировали в провинции Кахраманмараш. В первом случае это было в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором - в 538 километрах.
По последним данным, в результате разрушительных землетрясений в Турции погибли 12 873 человек, а количество раненых выросло до 62 937. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий.