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Индекс делового доверия растет в Грузии
Индекс делового доверия растет в Грузии
В исследовании приняли участие 33 крупные и 139 малых и средних компаний, работающих в Грузии 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T09:01+0400
2023-02-09T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В первом квартале 2023 года Индекс делового доверия (BCI) в Грузии достиг 20,1, показало исследование Международной школы экономики (ISET) при Тбилисском госуниверситете. Индекс делового доверия - это макроэкономический индикатор, отражающий степень уверенности представителей бизнес-элиты в стабильности экономики страны. Данный показатель является индикатором общего состояния экономики. По данным исследования, в первом квартале 2023 года Индекс делового доверия вырос по сравнению с четвертым кварталом на 8,4 пункта и составил 20,1.Что ждет грузинскую экономику: прогноз от инвестиционной компании &gt;&gt; При этом самый высокий показатель индекса - 35,6 - наблюдается в финансовом секторе. По данным исследователей положительное изменение BCI в первом квартале 2023 года было обусловлено улучшением ожиданий. Кроме того, исследователи определили и Индекс прошлой эффективности, в котором учитывается оценка деловым сектором собственных экономических показателей. По их данным, в первом квартале 2023 года Индекс прошлой эффективности достиг 14,7, что на 4,3 пункта выше показателя четвертого квартала 2022 года. Насколько вырастет экономика Грузии в 2023 году – прогноз эксперта &gt;&gt;При этом Индекс ожиданий, отражающий деловой оптимизм, составил 34,9. Ожидания на первый квартал 2023 года были самыми высокими в производственном секторе (62,5). Индекс ожиданий продажной цены снизился на 5,6 индексных пункта и установился на уровне 22,3, что указывает на снижение доли предприятий, которые планируют взимать более высокие цены на свою продукцию в течение следующего года, отмечают исследователи. При этом исследование также установило, что нехватка квалифицированной рабочей силы и ограниченный доступ к финансированию являются наиболее значительными препятствиями для крупных компаний..Что ждет экономику Грузии в 2023 году - мнения экспертов &gt;&gt;При этом для малого и среднего бизнеса главным препятствием является ограниченный доступ к финансированию и отсутствие спроса. Индекс делового доверия измеряется по шкале [-100; 100] баллов на основании опроса компаний. В исследовании приняли участие 33 крупные и 139 малых и средних компаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, бизнес
грузия, новости, экономика, бизнес

Индекс делового доверия растет в Грузии

09:01 09.02.2023
© photo: Sputnik / StringerПроспект Кетеван Цамебули. Вид на город Тбилиси в солнечный день
Проспект Кетеван Цамебули. Вид на город Тбилиси в солнечный день - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В исследовании приняли участие 33 крупные и 139 малых и средних компаний, работающих в Грузии
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В первом квартале 2023 года Индекс делового доверия (BCI) в Грузии достиг 20,1, показало исследование Международной школы экономики (ISET) при Тбилисском госуниверситете.
Индекс делового доверия - это макроэкономический индикатор, отражающий степень уверенности представителей бизнес-элиты в стабильности экономики страны. Данный показатель является индикатором общего состояния экономики.
По данным исследования, в первом квартале 2023 года Индекс делового доверия вырос по сравнению с четвертым кварталом на 8,4 пункта и составил 20,1.
Что ждет грузинскую экономику: прогноз от инвестиционной компании >>
При этом самый высокий показатель индекса - 35,6 - наблюдается в финансовом секторе.
По данным исследователей положительное изменение BCI в первом квартале 2023 года было обусловлено улучшением ожиданий.
Кроме того, исследователи определили и Индекс прошлой эффективности, в котором учитывается оценка деловым сектором собственных экономических показателей. По их данным, в первом квартале 2023 года Индекс прошлой эффективности достиг 14,7, что на 4,3 пункта выше показателя четвертого квартала 2022 года.
Насколько вырастет экономика Грузии в 2023 году – прогноз эксперта >>
При этом Индекс ожиданий, отражающий деловой оптимизм, составил 34,9. Ожидания на первый квартал 2023 года были самыми высокими в производственном секторе (62,5).
Индекс ожиданий продажной цены снизился на 5,6 индексных пункта и установился на уровне 22,3, что указывает на снижение доли предприятий, которые планируют взимать более высокие цены на свою продукцию в течение следующего года, отмечают исследователи.
При этом исследование также установило, что нехватка квалифицированной рабочей силы и ограниченный доступ к финансированию являются наиболее значительными препятствиями для крупных компаний..
Что ждет экономику Грузии в 2023 году - мнения экспертов >>
При этом для малого и среднего бизнеса главным препятствием является ограниченный доступ к финансированию и отсутствие спроса.
Индекс делового доверия измеряется по шкале [-100; 100] баллов на основании опроса компаний. В исследовании приняли участие 33 крупные и 139 малых и средних компаний.
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