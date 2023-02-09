https://sputnik-georgia.ru/20230209/registratsiya-fundukovykh-sadov-v-gruzii---kak-osuschestvlyaetsya-gosprogramma-274664889.html

Регистрация фундуковых садов в Грузии - как осуществляется госпрограмма

Регистрация фундуковых садов в Грузии - как осуществляется госпрограмма

Фундуководы должны зарегистрировать свои плантации лесных орехов по 17 февраля включительно 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T07:32+0400

2023-02-09T07:32+0400

2023-02-09T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. По последним данным, более 68 тысяч фермеров зарегистрировали свои фундуковые сады площадью до 30 тысяч гектаров в рамках госпрограммы содействия производству фундука, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию из расчета 500 лари (183,2 доллара) на 1 гектар. Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно. Вслед за лекарствами в Грузии проверяют ситуацию на рынке фундука >>Бенефициары, включенные в программу, получат субсидию путем зачисления соответствующих баллов на агрокарту Liberty Bank. Начисление баллов начнется весной 2023 года. Крайний срок использования баллов, начисленных в специализированных агромагазинах, – 31 августа 2023 года. В кадастре собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволит Минсельхозу провести анализ и принять соответствующие меры для поддержки отрасли. Грузинские фермеры могут купить дрон и метеостанцию на агрокредит >>Программа реализуется во всех муниципалитетах Грузии, кроме самоуправляемых городов. Ранее глава Минсельхоза Отара Шамугия рассказал о причинах, по которым стала необходима поддержка отрасли. Кредиты для фермеров Грузии станут еще доступнее >>По его словам, в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Так, в 2021 году доходы, полученные в результате экспорта фундука, составили более 115 миллионов долларов. Тем не менее, по информации министра, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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