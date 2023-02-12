https://sputnik-georgia.ru/20230212/premer-gruzii-primet-uchastie-vo-vsemirnom-pravitelstvennom-sammite-v-dubae-274796522.html

Премьер Грузии примет участие во Всемирном правительственном саммите в Дубае

Премьер Грузии примет участие во Всемирном правительственном саммите в Дубае

На мероприятии, посвященном формированию правительств будущего, премьер-министр выступит с речью 12.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-12T15:59+0400

2023-02-12T15:59+0400

2023-02-12T16:26+0400

новости

грузия

оаэ

дубай

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24862/22/248622202_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80ebde43bad2d2fd689dbcd386dfd26.jpg

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Объединенные Арабские Эмираты для участия во Всемирном правительственном саммите 2023 года, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Всемирный правительственный саммит (World Government Summit 2023/WGS 2023) года пройдет с 13 по 15 февраля в Дубае под лозунгом "Формирование правительств будущего". В мероприятии примут участие главы государств и международных организаций, представители правительств и ведущих мировых компаний. Ираклий Гарибашвили обратится с речью к участникам саммита. В рамках визита также планируется проведение двусторонних встреч на высшем уровне. Грузия и ОАЭ планируют подписать соглашение о экономическом сотрудничестве>>Это второй визит премьер-министра Грузии в ОАЭ за последние несколько месяцев. В октябре 2022 года Ираклий Гарибашвили посетил Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с президентом Эмиратов шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль-Нахайяном. Тогда стороны рассмотрели основные направления плодотворного сотрудничества двух стран в различных сферах, а также активную работу над установлением режима свободной торговли между странами. Кроме того, в декабре в Дубае Грузия и Объединенные Арабские Эмираты провели второй раунд переговоров, которые предполагают подписание соглашения о Всестороннем экономическом сотрудничестве между двумя странами в начале 2023 года. Грузия и ОАЭ договариваются о либерализации торговли>>Для развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года министры экономики двух стран приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами". ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. Кроме того, с лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

оаэ

дубай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, оаэ, дубай, ираклий гарибашвили