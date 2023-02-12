https://sputnik-georgia.ru/20230212/trete-zemletryasenie-za-den-proizoshlo-v-gruzii-274798323.html

Третье землетрясение за день произошло в Грузии

Третье землетрясение за день произошло в Грузии

Два землетрясения произошли в регионе Гурия, одно – в Самцхе-Джавахети 12.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-12T18:44+0400

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землетрясение

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 и произошло на юге Грузии в Самцхе-Джавахети, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 17:55 по тбилисскому времени в 2 километрах от города Ахалкалаки, недалеко от села Дилиска. Очаг залегал на глубине 5 км. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Два землетрясения подряд произошли в Грузии>>В воскресенье сразу два землетрясения произошли в Западной Грузии близ Озургети (Гурия). Магнитуда первого 4,4, второго – 3, 3. Накануне землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Грузии в трех километрах от курорта Бахмаро (регион Гурия). Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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