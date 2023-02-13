https://sputnik-georgia.ru/20230213/trudovaya-migratsiya-v-gruzii---ofitsialnye-dannye-i-slozhnosti--274825946.html

Трудовая миграция в Грузии - официальные данные и сложности

Трудовая миграция в Грузии - официальные данные и сложности

По последним данным, в Грузии трудоустроены 41 тысяча граждан зарубежных стран 13.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. В Грузии в 2015-2022 годах было зарегистрировано более 33 тысяч фактов выдачи иностранцам трудового вида на жительства, заявила замминистра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Тамила Баркалая в парламенте.Более 40% выданных в 2015-2022 годах иностранцам видов на жительство - трудовой ВНЖ, сказала замминистра, ссылаясь на данные агентства развития государственных сервисов Минюста Грузии.При этом нет данных о том, сколько сейчас иностранцев работают в Грузии. В 2019 году были трудоустроены 41 тысяча граждан зарубежных стран согласно исследованию потребностей предприятий в конкретных навыках, которое провело министерство экономики и устойчивого развития. Международные институты улучшают прогнозы по Грузии – замглавы Минфина>>Замминистра подчеркнула, что в стране нет эффективной системы учета достоверной информации о трудоустройстве иностранцев. Проблемой является получение министерством информации от работодателей о трудоустроенных у них иностранцах, и соответственно нет механизма соответствующего мониторинга. "Министерство не может провести анализ трудового рынка. Слабо проводится анализ трудовой силы, тогда как трудоустройство является приоритетом номер один для страны", - отметила Баркалая. Вакансии есть, а кадров нет – эксперт о ситуации на рынке труда Грузии>>Между тем уровень безработицы в Грузии идет на спад. В третьем квартале 2022 года число безработных в Грузии снизилось на 60,1 тысячи человек, или 19,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года, и составило 250,7 тысячи человек согласно последним данным Национальной службы статистики страны "Сакстат".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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