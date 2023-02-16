https://sputnik-georgia.ru/20230216/premer-gruzii-vstretilsya-s-glavoy-mvd-ispanii--274947120.html

Премьер Грузии встретился с главой МВД Испании

Премьер Грузии встретился с главой МВД Испании

Стороны отметили высокий уровень политического диалога между странами 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T20:22+0400

2023-02-16T20:22+0400

2023-02-16T20:22+0400

грузия

политика

испания

ираклий гарибашвили

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/10/274946518_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_1a399b293364b30d8958808a1ea6948b.jpg

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с министром внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка обсудил плодотворное сотрудничество между странами по разным направлениям. По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече были подчеркнуты дружественные и партнерские отношения между двумя странами и высокий уровень политического диалога. В разговоре также были затронуты успехи, достигнутые Грузией на пути евроинтеграции, и важность опубликованного Европейской комиссией отчета о совместимости национальной правовой базы Грузии с законодательством Евросоюза. Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>В начале февраля 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, который охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистику и финансовый контроль, и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, испания, ираклий гарибашвили, новости