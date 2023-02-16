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Премьер Грузии встретился с главой МВД Испании
Премьер Грузии встретился с главой МВД Испании
Стороны отметили высокий уровень политического диалога между странами 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T20:22+0400
2023-02-16T20:22+0400
2023-02-16T20:22+0400
грузия
политика
испания
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с министром внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка обсудил плодотворное сотрудничество между странами по разным направлениям. По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече были подчеркнуты дружественные и партнерские отношения между двумя странами и высокий уровень политического диалога. В разговоре также были затронуты успехи, достигнутые Грузией на пути евроинтеграции, и важность опубликованного Европейской комиссией отчета о совместимости национальной правовой базы Грузии с законодательством Евросоюза. Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>В начале февраля 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, который охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистику и финансовый контроль, и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, испания, ираклий гарибашвили, новости
грузия, политика, испания, ираклий гарибашвили, новости
Премьер Грузии встретился с главой МВД Испании
Стороны отметили высокий уровень политического диалога между странами
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с министром внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка обсудил плодотворное сотрудничество между странами по разным направлениям.
По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече были подчеркнуты дружественные и партнерские отношения между двумя странами и высокий уровень политического диалога.
"Было отмечено, что министерства внутренних дел Грузии и Королевства Испании плодотворно сотрудничают, и это сотрудничество основано на международных договоренностях, партнерстве и принципах взаимного доверия", - говорится в сообщении.
В разговоре также были затронуты успехи, достигнутые Грузией на пути евроинтеграции, и важность опубликованного Европейской комиссией отчета о совместимости национальной правовой базы Грузии с законодательством Евросоюза.
В начале февраля 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, который охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистику и финансовый контроль, и другие.