https://sputnik-georgia.ru/20230216/ey-grosh-tsena---kaladze-o-rezolyutsii-evroparlamenta-274920357.html

"Ей грош цена" - Каладзе о резолюции Европарламента

"Ей грош цена" - Каладзе о резолюции Европарламента

Генсек "Грузинской мечты" заявил о том, что Грузия заслуживает статус кандидата на вступление в Евросоюз 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T00:24+0400

2023-02-16T00:24+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Резолюция Европарламента, которая призывает освободить осужденного экс-президента Михаила Саакашвили и при этом ввести санкции против экс-премьера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, не имеет никакой ценности, заявил генсек партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. В резолюции Европарламента говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Если ситуация не изменится, это и впредь будет наносить ущерб репутации Грузии и препятствовать ее перспективам получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказано в документе. По его словам, проект резолюции написали лоббисты Саакашвили. "Документ, в котором речь идет о прямом покрывательстве лоббистами криминала, он не может быть ценен. Он не может быть ценен, если о меценате и благотворителе нам говорят, что он должен попасть под санкции", - сказал Каладзе. Согласно резолюции, Иванишвили - это олигарх, который мстит Саакашвили. В документе говорится о ключевой роли Иванишвили в том, что Саакашвили все еще находится в заключении. Посол ЕС в Грузии поздравил власти с положительным отчетом Еврокомиссии >>Каладзе подчеркнул, что Грузия заслуживает получения статуса кандидата, но летом 2022 года ей было отказано по политическим соображениям."Мы и сегодня заслуживали получения статуса, но было принято политическое решение, чтобы его не давать. Это сделали против власти нашей страны", - сказал Каладзе. По его словам, власти Грузии и сейчас делают все, чтобы выполнить 12 условий Еврокомиссии, необходимых для получения статуса кандидата, но "сегодня Европарламент указывает на то, что, если страна не освободит преступника, она не получит статус""Я спрашиваю население нашей страны, которое хотят евроинтеграции: такое отношение и подход для вас приемлем? У нас же есть самолюбие. Вы же любите свою страну, свою родину, для вас разве приемлемо, если с нами, властью, которая представляет большинство жителей страны, говорят языком шантажа и шантажируют ее?", - поинтересовался Каладзе. Гарибашвили рассказал о "решающем пути" Грузии>>Он подчеркнул, что ни один уважающий себя грузин, человек не примет разговора с такой лексикой, которую используют так называемые друзья в отношении Грузии.В завершение он заявил, что власти Грузии будут всегда защищать интересы своей страны. "Мы любим нашу родину, наш народ. Мы защищали и защищаем интересы нашей страны и всегда будем это делать. Безусловно, мы интересная для Европы страна, и мы считаем себя европейцами. Для нас также важны традиции нашей страны, те ценности, на которых веками стоит наша страна", - сказал Каладзе.Он добавил, что "решения и абсурдные, оскорбительные заявления, безусловно, всему вредят". Грузия заслуживает статус кандидата в ЕС – премьер >>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.В отличие от Грузии статус кандидата в июне 2022 года был предоставлен Украине и Молдове.События вокруг СаакашвилиТбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Саакашвили остался за решеткой - реакция экс-президента Грузии и планы адвокатов>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, европа, каха каладзе, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, европарламент, еврокомиссия