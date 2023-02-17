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Глава МВД Испании посетил Грузию: итоги двухдневного визита
Глава МВД Испании посетил Грузию: итоги двухдневного визита
Главы МИД Грузии и Испании обсудили вопрос подписания соглашения о взаимном признании водительских удостоверений между двумя странами 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T20:26+0400
2023-02-17T20:26+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Завершился двухдневный официальный визит министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка в Грузию, говорится в сообщении на сайте МВД. В рамках визита глава МВД Испании вместе с членами делегации встретился с грузинским коллегой Вахтангом Гомелаури. Cтороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере и наметили перспективы дальнейших отношений. В рамках встречи министры внутренних дел двух стран подписали протокол – "О реализации соглашения между Грузией и Королевством Испании о реадмиссии между Грузией и Евросоюзом лиц, проживающих без разрешения", отмечено в сообщении. Соглашения о реадмиссии Грузия подписала с 28 странами. Всего в 2022 году реадмиссии подверглись 3 014 граждан, среди которых 651 несовершеннолетних. При этом наибольшее число реадмиссий было осуществлено из Германии, Франции и Греции. Из Испании реадмиссии подверглись 49 граждан.Премьер Грузии встретился с главой МВД Испании>>Стороны также обсудили вопрос подписания соглашения о взаимном признании водительских удостоверений между двумя странами. Глава МВД Испании вместе с делегацией посетил Агентство обслуживания, где ему рассказали о специфике работы ведомства, о правилах получения и выдачи водительских удостоверений и других аспектах деятельности.Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке, третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно, пройдя все три этапа. В ходе визита Фернандо Гранде-Марласка также встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и руководителем Службы госбезопасности Григолом Лилуашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, испания
Глава МВД Испании посетил Грузию: итоги двухдневного визита
Главы МИД Грузии и Испании обсудили вопрос подписания соглашения о взаимном признании водительских удостоверений между двумя странами
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Завершился двухдневный официальный визит министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка в Грузию, говорится в сообщении на сайте МВД.
В рамках визита глава МВД Испании вместе с членами делегации встретился с грузинским коллегой Вахтангом Гомелаури. Cтороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере и наметили перспективы дальнейших отношений.
В рамках встречи министры внутренних дел двух стран подписали протокол – "О реализации соглашения между Грузией и Королевством Испании о реадмиссии между Грузией и Евросоюзом лиц, проживающих без разрешения", отмечено в сообщении
.
Соглашения о реадмиссии Грузия подписала с 28 странами. Всего в 2022 году реадмиссии подверглись 3 014 граждан, среди которых 651 несовершеннолетних. При этом наибольшее число реадмиссий было осуществлено из Германии, Франции и Греции. Из Испании реадмиссии подверглись 49 граждан.
Стороны также обсудили вопрос подписания соглашения о взаимном признании водительских удостоверений между двумя странами.
Глава МВД Испании вместе с делегацией посетил Агентство обслуживания, где ему рассказали о специфике работы ведомства, о правилах получения и выдачи водительских удостоверений и других аспектах деятельности.
Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке, третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно, пройдя все три этапа.
В ходе визита Фернандо Гранде-Марласка также встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и руководителем Службы госбезопасности Григолом Лилуашвили.