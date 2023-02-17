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Смертность на дорогах Грузии: 430 жизней за год
Смертность на дорогах Грузии: 430 жизней за год
Самая распространенная причина аварий – выезд на встречку или нарушение правил обгона 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T09:01+0400
2023-02-17T09:01+0400
2023-02-17T09:15+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Жертвами автоаварий в Грузии в 2022 году стали 430 человек, среди них 13 детей, согласно материалам на сайте МВД. Число погибших в ДТП составляет 0,012% от общего числа населения Грузии. Пострадали в ДТП 7 517 человек, в том числе 874 младше 18 лет.В прошлом году в Грузии произошло 5 469 аварий с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. За указанный период было совершено 1 152 наезда на пешеходов, в результате чего погибли 86 человек. Пострадавших в разы больше – 1 140. Причины аварий Самой распространенной причиной ДТП в 2022 году был выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. В 387 авариях по этой причине погибли 49 человек и пострадал 771. На втором месте – превышение скорости. В 334 авариях по этой причине погибли 57 человек, а пострадали 526. Страшное ДТП в Тбилиси – два человека погибли>>Замыкает тройку – несоблюдение дистанции. В 294 авариях по этой причине погибли 9 человек, пострадали 437 человек. Меры безопасности и реформы Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии. В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение их эффективного исполнения, создание безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности. Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах Грузии действуют 5 439 видеокамер, 1 849 из которых распознают номера, а также 360 секций контроля скорости, покрывающие 1 434 километра дорог. "Скорая" сбила человека на востоке Грузии>>Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. Расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети. В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" – мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, батуми, дтп
грузия, новости, происшествия, тбилиси, батуми, дтп
Смертность на дорогах Грузии: 430 жизней за год
09:01 17.02.2023 (обновлено: 09:15 17.02.2023)
Самая распространенная причина аварий – выезд на встречку или нарушение правил обгона
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Жертвами автоаварий в Грузии в 2022 году стали 430 человек, среди них 13 детей, согласно материалам на сайте МВД.
Число погибших в ДТП составляет 0,012% от общего числа населения Грузии.
Пострадали в ДТП 7 517 человек, в том числе 874 младше 18 лет.
В прошлом году в Грузии произошло 5 469 аварий с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси.
За указанный период было совершено 1 152 наезда на пешеходов, в результате чего погибли 86 человек. Пострадавших в разы больше – 1 140.
Причины аварий
Самой распространенной причиной ДТП в 2022 году был выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. В 387 авариях по этой причине погибли 49 человек и пострадал 771.
На втором месте – превышение скорости. В 334 авариях по этой причине погибли 57 человек, а пострадали 526.
Замыкает тройку – несоблюдение дистанции. В 294 авариях по этой причине погибли 9 человек, пострадали 437 человек.
Меры безопасности и реформы
Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии.
В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение их эффективного исполнения, создание безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.
Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах Грузии действуют 5 439 видеокамер, 1 849 из которых распознают номера, а также 360 секций контроля скорости, покрывающие 1 434 километра дорог.
Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. Расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети.
В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" – мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.