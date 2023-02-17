https://sputnik-georgia.ru/20230217/smertnost-na-dorogakh-gruzii-430-zhizney-za-god-274955183.html

Смертность на дорогах Грузии: 430 жизней за год

Смертность на дорогах Грузии: 430 жизней за год

Самая распространенная причина аварий – выезд на встречку или нарушение правил обгона 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T09:01+0400

2023-02-17T09:01+0400

2023-02-17T09:15+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

батуми

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262170050_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a4bf17820c195e692f62b51a91a1a2aa.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Жертвами автоаварий в Грузии в 2022 году стали 430 человек, среди них 13 детей, согласно материалам на сайте МВД. Число погибших в ДТП составляет 0,012% от общего числа населения Грузии. Пострадали в ДТП 7 517 человек, в том числе 874 младше 18 лет.В прошлом году в Грузии произошло 5 469 аварий с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. За указанный период было совершено 1 152 наезда на пешеходов, в результате чего погибли 86 человек. Пострадавших в разы больше – 1 140. Причины аварий Самой распространенной причиной ДТП в 2022 году был выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. В 387 авариях по этой причине погибли 49 человек и пострадал 771. На втором месте – превышение скорости. В 334 авариях по этой причине погибли 57 человек, а пострадали 526. Страшное ДТП в Тбилиси – два человека погибли>>Замыкает тройку – несоблюдение дистанции. В 294 авариях по этой причине погибли 9 человек, пострадали 437 человек. Меры безопасности и реформы Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии. В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение их эффективного исполнения, создание безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности. Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах Грузии действуют 5 439 видеокамер, 1 849 из которых распознают номера, а также 360 секций контроля скорости, покрывающие 1 434 километра дорог. "Скорая" сбила человека на востоке Грузии>>Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. Расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети. В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" – мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси, батуми, дтп