https://sputnik-georgia.ru/20230218/garibashvili-priglasil-kantslera-germanii-v-gruziyu-274991947.html
Гарибашвили пригласил канцлера Германии в Грузию
Гарибашвили пригласил канцлера Германии в Грузию
На встрече особое внимание было уделено стремлению Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС 18.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-18T18:15+0400
2023-02-18T18:15+0400
2023-02-18T18:29+0400
политика
грузия
германия
ираклий гарибашвили
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Грузию, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Встреча Гарибашвили и Шольца прошла в рамках 59-й Мюнхенской конференции по безопасности. На встрече, по данным администрации правительства, главным вопросом стало желание Грузии получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Премьер-министр предоставил канцлеру Германии информацию о тех шагах, которые предпринимает Грузия для выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. На встрече также была отмечена положительная оценка прогресса Грузии на пути в ЕС, отраженная в отчете Еврокомиссии. Грузия на пути в ЕС: вице-президент Еврокомиссии оценил прогресс>>Кроме того, на встрече также обсуждался вопрос участия в Берлинском туристическом фестивале ITB, где Грузия выступит в качестве принимающей стороны, а также туристический потенциал страны. Грузия и Германия установили дипломатические отношения в 1992 году, с тех пор страны активно сотрудничают по разным направлениям. Между ними действует более 50 соглашений о взаимном сотрудничестве, в том числе в сфере налогообложения, обороны, культуры, образования, борьбы с преступностью и инвестиций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, германия, ираклий гарибашвили, еврокомиссия
политика, грузия, германия, ираклий гарибашвили, еврокомиссия
Гарибашвили пригласил канцлера Германии в Грузию
18:15 18.02.2023 (обновлено: 18:29 18.02.2023)
На встрече особое внимание было уделено стремлению Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Грузию, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Встреча Гарибашвили и Шольца прошла в рамках 59-й Мюнхенской конференции по безопасности.
На встрече, по данным
администрации правительства, главным вопросом стало желание Грузии получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Премьер-министр предоставил канцлеру Германии информацию о тех шагах, которые предпринимает Грузия для выполнения рекомендаций Еврокомиссии.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
На встрече также была отмечена положительная оценка прогресса Грузии на пути в ЕС, отраженная в отчете Еврокомиссии.
Кроме того, на встрече также обсуждался вопрос участия в Берлинском туристическом фестивале ITB
, где Грузия выступит в качестве принимающей стороны, а также туристический потенциал страны.
Грузия и Германия установили дипломатические отношения в 1992 году, с тех пор страны активно сотрудничают по разным направлениям. Между ними действует более 50 соглашений о взаимном сотрудничестве, в том числе в сфере налогообложения, обороны, культуры, образования, борьбы с преступностью и инвестиций.