https://sputnik-georgia.ru/20230218/garibashvili-priglasil-kantslera-germanii-v-gruziyu-274991947.html

Гарибашвили пригласил канцлера Германии в Грузию

Гарибашвили пригласил канцлера Германии в Грузию

На встрече особое внимание было уделено стремлению Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС 18.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-18T18:15+0400

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политика

грузия

германия

ираклий гарибашвили

еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Грузию, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Встреча Гарибашвили и Шольца прошла в рамках 59-й Мюнхенской конференции по безопасности. На встрече, по данным администрации правительства, главным вопросом стало желание Грузии получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Премьер-министр предоставил канцлеру Германии информацию о тех шагах, которые предпринимает Грузия для выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. На встрече также была отмечена положительная оценка прогресса Грузии на пути в ЕС, отраженная в отчете Еврокомиссии. Грузия на пути в ЕС: вице-президент Еврокомиссии оценил прогресс>>Кроме того, на встрече также обсуждался вопрос участия в Берлинском туристическом фестивале ITB, где Грузия выступит в качестве принимающей стороны, а также туристический потенциал страны. Грузия и Германия установили дипломатические отношения в 1992 году, с тех пор страны активно сотрудничают по разным направлениям. Между ними действует более 50 соглашений о взаимном сотрудничестве, в том числе в сфере налогообложения, обороны, культуры, образования, борьбы с преступностью и инвестиций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, германия, ираклий гарибашвили, еврокомиссия