https://sputnik-georgia.ru/20230220/lyudi-pod-zavalami-i-obestochennaya-provintsiya---turtsiyu-vnov-tryaslo-275065158.html

Люди под завалами и обесточенная провинция - Турцию вновь трясло

Люди под завалами и обесточенная провинция - Турцию вновь трясло

Незадолго до случившегося провинцию посещал президент Турции Тайип Эрдоган 20.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-20T23:26+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Люди оказались под завалами нескольких домов, обрушившихся в понедельник после двух мощных землетрясений в провинции Хатай на границе Турции с Сирией, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора провинции Лютфю Саваша.Землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли с интервалом в три минуты в понедельник вечером, согласно данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).В результате землетрясений вся провинция осталась без электроэнергии, согласно данным турецкого телеканала A Haber. Также есть информация о разрушении части трассы, связывающей турецкие города Антакья и Искендерун.В зонах землетрясений в Турции и Сирии могут образоваться опасные инфекции>>Власти Турции рекомендовали находящимся в провинции Хатай не приближаться к морю, поскольку существует риск повышения уровня воды.Незадолго до случившегося провинцию посещал президент Турции Тайип Эрдоган.Турция уже две недели борется с последствиями землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, которые произошли с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.Грузия направила в Турцию еще один груз гуманитарной помощи>>Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, которая также сильно пострадала.По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек. Более 118 тысяч зданий в 11 пострадавших провинциях признаны аварийными и будут снесены.Число спасенных из-под завалов людей превысило 114 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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