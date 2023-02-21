https://sputnik-georgia.ru/20230221/putin-rossiya-priostanavlivaet-svoe-uchastie-v-dsnv-275083762.html

Путин: Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ

Путин: Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ

Договор о стратегических наступательных вооружениях - это единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T14:54+0400

2023-02-21T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, нужно понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии. Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к ДСНВ."В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требования к России, как они выражаются "вернуть к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на наши ядерные, оборонные объекты. Ну, даже не знаю как это назвать - это театр абсурда какой-то", - сказал президент РФ. Путин: Россия не воюет с народом Украины>>По его словам, Запад прямо причастен к попыткам Украины нанести удары по базам стратегической авиации России. Использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов"."А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях, сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто", - добавил Путин.По его словам, США через НАТО выдвигают Москве ультиматум по ДСНВ. Вашингтон требует выполнения всех пунктов, в то время как сам планирует "вести себя как захочет".При этом Путин выступил за присоединение НАТО к ДСНВ.Западные элиты ответственны за разжигание украинского конфликта - Путин>>"Выступив со своим коллективным заявлением, НАТО фактически сделала заявку на то, чтобы стать участником Договора о стратегических наступательных вооружениях. Мы с этим согласны, пожалуйста. Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела", - сказал Путин.Он подчеркнул, что некоторые страны НАТО располагают ядерным вооружением."Ведь в НАТО состоит не одна ядерная держава, США, ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются. И тоже направлены против нас, они же тоже направлены против России", - сказал Путин. Запад готов использовать против РФ террористов и неонацистов - Путин>>Договор о стратегических наступательных вооружениях - это единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекало в 2026 году.Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала спецоперации на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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