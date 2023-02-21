https://sputnik-georgia.ru/20230221/situatsiya-na-ukraine-vina-zapada-i-vykhod-iz-dsnv---glavnye-poslaniya-putina-275105374.html
Ситуация на Украине, вина Запада и выход из ДСНВ - главные послания Путина
Ситуация на Украине, вина Запада и выход из ДСНВ - главные послания Путина
Глава государства в своей речи 24 раза упомянул Запад, 10 раз - НАТО, про Украину сказал 19 раз 21.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-21T18:04+0400
2023-02-21T18:04+0400
2023-02-21T18:14+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию затронул главные внешнеполитические вопросы страны.Послание Путина продолжалось 1 час 45 минут. Это одно из самых продолжительных его обращений к парламенту. Глава государства в своей речи 24 раза упомянул Запад, 11 раз - США, 10 раз - НАТО, про Украину сказал 19 раз. Зал аплодировал Путину 53 раза, стоя – четыре раза.Выход из ДСНВРоссия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил Путин. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, нужно понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии.Путин: Россия не воюет с народом Украины>>Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к ДСНВ.По его словам, Запад прямо причастен к попыткам Украины нанести удары по базам стратегической авиации России. Использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов"."А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто", - добавил Путин.По его словам, США через НАТО выдвигают Москве ультиматум по ДСНВ. Вашингтон требует выполнения всех пунктов, в то время как сам планирует "вести себя как захочет".При этом Путин выступил за присоединение НАТО к ДСНВ.Западные элиты ответственны за разжигание украинского конфликта - Путин>>"Выступив со своим коллективным заявлением, НАТО фактически сделала заявку на то, чтобы стать участником Договора о стратегических наступательных вооружениях. Мы с этим согласны, пожалуйста. Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела", - сказал Путин.Он подчеркнул, что некоторые страны НАТО располагают ядерным вооружением."Ведь в НАТО состоит не одна ядерная держава, США, ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются. И тоже направлены против нас, они же тоже направлены против России", - сказал Путин.Запад готов использовать против РФ террористов и неонацистов - Путин>>Договор о стратегических наступательных вооружениях - это единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекало в 2026 году.Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала спецоперации на Украине.Вина ЗападаОтветственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западных элитах, подчеркнул Путин в послании Федеральному собранию.Запад готов использовать любые средства для борьбы с Россией, в том числе террористов и неонацистов, лишь бы те служили его целям, считает Путин."Им, извините за моветон, наплевать. (На Западе) наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией. Главное, чтобы воевали против нас, нашей страны. А значит, можно использовать всех. Мы видели, так и было. И террористов, и неонацистов, хоть черта лысого, прости Господи... Только бы исполняли их волю - служили оружием против России", - отметил Путин.Народ ни при чемРоссия не воюет с народом Украины, народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, заявил Путин.По его словам, Россия защищает свой дом и жизни людей."Мы защищаем жизни людей, свой родной дом, а цели Запада – безграничная власть", - отметил президент России.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, аналитика, сша, украина, нато, владимир путин
россия, в мире, аналитика, сша, украина, нато, владимир путин
Ситуация на Украине, вина Запада и выход из ДСНВ - главные послания Путина
18:04 21.02.2023 (обновлено: 18:14 21.02.2023)
Глава государства в своей речи 24 раза упомянул Запад, 10 раз - НАТО, про Украину сказал 19 раз
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию затронул главные внешнеполитические вопросы страны.
Послание Путина продолжалось 1 час 45 минут. Это одно из самых продолжительных его обращений к парламенту. Глава государства в своей речи 24 раза упомянул Запад, 11 раз - США, 10 раз - НАТО, про Украину сказал 19 раз. Зал аплодировал Путину 53 раза, стоя – четыре раза.
Выход из ДСНВ
Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил Путин. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, нужно понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии.
Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к ДСНВ.
"В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требования к России, как они выражаются, "вернуть к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях", включая допуск инспекций на наши ядерные, оборонные объекты. Ну, даже не знаю, как это назвать. Это театр абсурда какой-то", - сказал президент РФ.
По его словам, Запад прямо причастен к попыткам Украины нанести удары по базам стратегической авиации России. Использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов".
"А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто", - добавил Путин.
По его словам, США через НАТО выдвигают Москве ультиматум по ДСНВ. Вашингтон требует выполнения всех пунктов, в то время как сам планирует "вести себя как захочет".
При этом Путин выступил за присоединение НАТО к ДСНВ.
"Выступив со своим коллективным заявлением, НАТО фактически сделала заявку на то, чтобы стать участником Договора о стратегических наступательных вооружениях. Мы с этим согласны, пожалуйста. Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что некоторые страны НАТО располагают ядерным вооружением.
"Ведь в НАТО состоит не одна ядерная держава, США, ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются. И тоже направлены против нас, они же тоже направлены против России", - сказал Путин.
Договор о стратегических наступательных вооружениях - это единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекало в 2026 году.
Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала спецоперации на Украине.
Вина Запада
Ответственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западных элитах, подчеркнул Путин в послании Федеральному собранию.
"Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой", - цитирует Путина РИА Новости
.
Запад готов использовать любые средства для борьбы с Россией, в том числе террористов и неонацистов, лишь бы те служили его целям, считает Путин.
"Им, извините за моветон, наплевать. (На Западе) наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией. Главное, чтобы воевали против нас, нашей страны. А значит, можно использовать всех. Мы видели, так и было. И террористов, и неонацистов, хоть черта лысого, прости Господи... Только бы исполняли их волю - служили оружием против России", - отметил Путин.
Народ ни при чем
Россия не воюет с народом Украины, народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, заявил Путин.
"Мы не воюем с народом Украины. Об этом я уже много раз говорил. Сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле", - заявил Путин.
По его словам, Россия защищает свой дом и жизни людей.
"Мы защищаем жизни людей, свой родной дом, а цели Запада – безграничная власть", - отметил президент России.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.