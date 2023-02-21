https://sputnik-georgia.ru/20230221/situatsiya-na-ukraine-vina-zapada-i-vykhod-iz-dsnv---glavnye-poslaniya-putina-275105374.html

Ситуация на Украине, вина Запада и выход из ДСНВ - главные послания Путина

Ситуация на Украине, вина Запада и выход из ДСНВ - главные послания Путина

Глава государства в своей речи 24 раза упомянул Запад, 10 раз - НАТО, про Украину сказал 19 раз 21.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-21T18:04+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию затронул главные внешнеполитические вопросы страны.Послание Путина продолжалось 1 час 45 минут. Это одно из самых продолжительных его обращений к парламенту. Глава государства в своей речи 24 раза упомянул Запад, 11 раз - США, 10 раз - НАТО, про Украину сказал 19 раз. Зал аплодировал Путину 53 раза, стоя – четыре раза.Выход из ДСНВРоссия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил Путин. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, нужно понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии.Путин: Россия не воюет с народом Украины>>Путин назвал театром абсурда заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к ДСНВ.По его словам, Запад прямо причастен к попыткам Украины нанести удары по базам стратегической авиации России. Использованные для этого беспилотники были "оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов"."А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто", - добавил Путин.По его словам, США через НАТО выдвигают Москве ультиматум по ДСНВ. Вашингтон требует выполнения всех пунктов, в то время как сам планирует "вести себя как захочет".При этом Путин выступил за присоединение НАТО к ДСНВ.Западные элиты ответственны за разжигание украинского конфликта - Путин>>"Выступив со своим коллективным заявлением, НАТО фактически сделала заявку на то, чтобы стать участником Договора о стратегических наступательных вооружениях. Мы с этим согласны, пожалуйста. Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела", - сказал Путин.Он подчеркнул, что некоторые страны НАТО располагают ядерным вооружением."Ведь в НАТО состоит не одна ядерная держава, США, ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются. И тоже направлены против нас, они же тоже направлены против России", - сказал Путин.Запад готов использовать против РФ террористов и неонацистов - Путин>>Договор о стратегических наступательных вооружениях - это единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекало в 2026 году.Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала спецоперации на Украине.Вина ЗападаОтветственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западных элитах, подчеркнул Путин в послании Федеральному собранию.Запад готов использовать любые средства для борьбы с Россией, в том числе террористов и неонацистов, лишь бы те служили его целям, считает Путин."Им, извините за моветон, наплевать. (На Западе) наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией. Главное, чтобы воевали против нас, нашей страны. А значит, можно использовать всех. Мы видели, так и было. И террористов, и неонацистов, хоть черта лысого, прости Господи... Только бы исполняли их волю - служили оружием против России", - отметил Путин.Народ ни при чемРоссия не воюет с народом Украины, народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, заявил Путин.По его словам, Россия защищает свой дом и жизни людей."Мы защищаем жизни людей, свой родной дом, а цели Запада – безграничная власть", - отметил президент России.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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