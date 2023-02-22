https://sputnik-georgia.ru/20230222/budet-li-oppozitsiya-borotsya-za-vakantnoe-mesto-v-parlamente-gruzii-275155050.html
Будет ли оппозиция бороться за вакантное место в парламенте Грузии?
Будет ли оппозиция бороться за вакантное место в парламенте Грузии?
Выборы в Грузии впервые пройдут с применением электронных технологий 22.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-22T18:51+0400
2023-02-22T18:51+0400
2023-02-22T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Большая часть ведущих оппозиционных партий предпочла роль наблюдателя на промежуточных парламентских выборах и внеочередных выборах мэров районов Цагери и Терджола, которые впервые в истории Грузии пройдут с применением электронных технологий 29 апреля. Место депутата парламента Грузии от мажоритарного округа Поти, Сенаки и Хоби стало вакантным после того, как скончался Ираклий Хахубия. Теперь за этот мандат поборется его сын – Георгий Хахубия, чью кандидатуру выдвинула правящая партия "Грузинская мечта". На пост мэра Цагери представлена кандидатура Левана Залкалиани, а мэра Терджолы – Манучара Робакидзе. В партии уже который месяц идет борьба между двумя лагерями. На сегодняшний день главная спорная тема – нужен или нет бойкот работы парламента из-за того, что суд отказался освобождать осужденного экс-президента Грузии Михаил Саакашвили по состоянию здоровья.Уже известно, что не планирует выдвигать своих кандидатов на предстоящих выборах оппозиционная партия "Граждане"."Это результат слабости "Нацдвижения" – Кобахидзе о прекращении парламентского бойкота>>"Проведение электронных выборов очень важно, мы должны посмотреть, как эта новая система будет работать. Что касается нашего решения, предположительно, у нас не будет кандидатов, и мы будем готовиться к (парламентским – ред.) выборам 2024 года", – заявил вице-спикер парламента Леван Иоселиани в эфире телеканала "Имеди". Также не будут участвовать в предстоящих выборах члены партии "Гирчи". Причина – отсутствие ресурсов, сказал депутат Александр Раквиашвили журналистам. "Мы будем с огромным интересом наблюдать и будем включены в процесс наблюдения, потому что система электронного подсчета, которая будут интегрирована, будут самым серьезным тестом в преддверии (парламентских – ред.) выборов... Если все пройдет хорошо, мы можем надеяться, что и в 2024 году никаких проблем не будет", – заявил Раквиашвили. Промежуточные выборы в Грузии: "Грузинская мечта" назвала своих кандидатов>>Внедрение электронной системы выборов положительно оценил депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Михаил Даушвили, но при этом не исключил манипуляции со стороны "Грузинской мечты.Что касается участия в предстоящих 29 апреля выборах, Даушвили отметил, что это было бы "морально неправильным". Промежуточные парламентские выборы и внеочередные выборы мэров районов Цагери и Терджола пройдут на 164 участках. Электронные технологии для верификации избирателей, процесса голосования и подсчета голосов будут использованы на 117 избирательных участках."Нацдвижение" открыло штаб по освобождению Саакашвили>>На остальных 47 участках, где будут использованы привычные урны, бюллетени будут оцифрованы и опубликованы. Внеочередные выборы мэра района Цагери понадобились после того, как в ноябре 2022 года должность по личным причинам покинул Георгий Немсадзе. Должность мэра района Терджала стала вакантной после того, как в октябре 2022 года в ДТП погиб Лаша Гогиашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, терджола, поти, сенаки, хатия деканоидзе, михаил саакашвили, леван иоселиани, грузинская мечта, выборы, парламент грузии
политика, грузия, новости, терджола, поти, сенаки, хатия деканоидзе, михаил саакашвили, леван иоселиани, грузинская мечта, выборы, парламент грузии
Будет ли оппозиция бороться за вакантное место в парламенте Грузии?
18:51 22.02.2023 (обновлено: 19:20 22.02.2023)
Выборы в Грузии впервые пройдут с применением электронных технологий
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Большая часть ведущих оппозиционных партий предпочла роль наблюдателя на промежуточных парламентских выборах и внеочередных выборах мэров районов Цагери и Терджола, которые впервые в истории Грузии пройдут с применением электронных технологий 29 апреля.
Место депутата парламента Грузии от мажоритарного округа Поти, Сенаки и Хоби стало вакантным после того, как скончался Ираклий Хахубия. Теперь за этот мандат поборется его сын – Георгий Хахубия, чью кандидатуру выдвинула правящая партия "Грузинская мечта". На пост мэра Цагери представлена кандидатура Левана Залкалиани, а мэра Терджолы – Манучара Робакидзе.
"В целом мое личное мнение, что партия должны участвовать в любых выборах. Однако, существуют определенные обстоятельства, и с учетом этих обстоятельств нам приходится учитывать некоторые вещи", – заявила депутат от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе журналистам.
В партии уже который месяц идет борьба между двумя лагерями. На сегодняшний день главная спорная тема – нужен или нет бойкот работы парламента из-за того, что суд отказался освобождать осужденного экс-президента Грузии Михаил Саакашвили по состоянию здоровья.
Уже известно, что не планирует выдвигать своих кандидатов на предстоящих выборах оппозиционная партия "Граждане".
"Проведение электронных выборов очень важно, мы должны посмотреть, как эта новая система будет работать. Что касается нашего решения, предположительно, у нас не будет кандидатов, и мы будем готовиться к (парламентским – ред.) выборам 2024 года", – заявил вице-спикер парламента Леван Иоселиани в эфире телеканала "Имеди".
Также не будут участвовать в предстоящих выборах члены партии "Гирчи". Причина – отсутствие ресурсов, сказал депутат Александр Раквиашвили журналистам.
"Мы будем с огромным интересом наблюдать и будем включены в процесс наблюдения, потому что система электронного подсчета, которая будут интегрирована, будут самым серьезным тестом в преддверии (парламентских – ред.) выборов... Если все пройдет хорошо, мы можем надеяться, что и в 2024 году никаких проблем не будет", – заявил Раквиашвили.
Внедрение электронной системы выборов положительно оценил депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Михаил Даушвили, но при этом не исключил манипуляции со стороны "Грузинской мечты.
Что касается участия в предстоящих 29 апреля выборах, Даушвили отметил, что это было бы "морально неправильным".
Промежуточные парламентские выборы и внеочередные выборы мэров районов Цагери и Терджола пройдут на 164 участках. Электронные технологии для верификации избирателей, процесса голосования и подсчета голосов будут использованы на 117 избирательных участках.
На остальных 47 участках, где будут использованы привычные урны, бюллетени будут оцифрованы и опубликованы.
Внеочередные выборы мэра района Цагери понадобились после того, как в ноябре 2022 года должность по личным причинам покинул Георгий Немсадзе. Должность мэра района Терджала стала вакантной после того, как в октябре 2022 года в ДТП погиб Лаша Гогиашвили.