https://sputnik-georgia.ru/20230222/budet-li-oppozitsiya-borotsya-za-vakantnoe-mesto-v-parlamente-gruzii-275155050.html

Будет ли оппозиция бороться за вакантное место в парламенте Грузии?

Будет ли оппозиция бороться за вакантное место в парламенте Грузии?

Выборы в Грузии впервые пройдут с применением электронных технологий 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T18:51+0400

2023-02-22T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Большая часть ведущих оппозиционных партий предпочла роль наблюдателя на промежуточных парламентских выборах и внеочередных выборах мэров районов Цагери и Терджола, которые впервые в истории Грузии пройдут с применением электронных технологий 29 апреля. Место депутата парламента Грузии от мажоритарного округа Поти, Сенаки и Хоби стало вакантным после того, как скончался Ираклий Хахубия. Теперь за этот мандат поборется его сын – Георгий Хахубия, чью кандидатуру выдвинула правящая партия "Грузинская мечта". На пост мэра Цагери представлена кандидатура Левана Залкалиани, а мэра Терджолы – Манучара Робакидзе. В партии уже который месяц идет борьба между двумя лагерями. На сегодняшний день главная спорная тема – нужен или нет бойкот работы парламента из-за того, что суд отказался освобождать осужденного экс-президента Грузии Михаил Саакашвили по состоянию здоровья.Уже известно, что не планирует выдвигать своих кандидатов на предстоящих выборах оппозиционная партия "Граждане"."Это результат слабости "Нацдвижения" – Кобахидзе о прекращении парламентского бойкота>>"Проведение электронных выборов очень важно, мы должны посмотреть, как эта новая система будет работать. Что касается нашего решения, предположительно, у нас не будет кандидатов, и мы будем готовиться к (парламентским – ред.) выборам 2024 года", – заявил вице-спикер парламента Леван Иоселиани в эфире телеканала "Имеди". Также не будут участвовать в предстоящих выборах члены партии "Гирчи". Причина – отсутствие ресурсов, сказал депутат Александр Раквиашвили журналистам. "Мы будем с огромным интересом наблюдать и будем включены в процесс наблюдения, потому что система электронного подсчета, которая будут интегрирована, будут самым серьезным тестом в преддверии (парламентских – ред.) выборов... Если все пройдет хорошо, мы можем надеяться, что и в 2024 году никаких проблем не будет", – заявил Раквиашвили. Промежуточные выборы в Грузии: "Грузинская мечта" назвала своих кандидатов>>Внедрение электронной системы выборов положительно оценил депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Михаил Даушвили, но при этом не исключил манипуляции со стороны "Грузинской мечты.Что касается участия в предстоящих 29 апреля выборах, Даушвили отметил, что это было бы "морально неправильным". Промежуточные парламентские выборы и внеочередные выборы мэров районов Цагери и Терджола пройдут на 164 участках. Электронные технологии для верификации избирателей, процесса голосования и подсчета голосов будут использованы на 117 избирательных участках."Нацдвижение" открыло штаб по освобождению Саакашвили>>На остальных 47 участках, где будут использованы привычные урны, бюллетени будут оцифрованы и опубликованы. Внеочередные выборы мэра района Цагери понадобились после того, как в ноябре 2022 года должность по личным причинам покинул Георгий Немсадзе. Должность мэра района Терджала стала вакантной после того, как в октябре 2022 года в ДТП погиб Лаша Гогиашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, терджола, поти, сенаки, хатия деканоидзе, михаил саакашвили, леван иоселиани, грузинская мечта, выборы, парламент грузии