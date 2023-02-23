https://sputnik-georgia.ru/20230223/assotsiatsiya-farmatsevticheskikh-kompaniy-otvetila-na-obvineniya-minzdrava-gruzii-275188865.html

Почему в Грузии подорожали лекарства? Ответ Ассоциации фармкомпаний на обвинения Минздрава

Почему в Грузии подорожали лекарства? Ответ Ассоциации фармкомпаний на обвинения Минздрава

Лекарства в Турции подорожали и больше месяца завозятся в Грузию по новым ценам 23.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-23T19:44+0400

2023-02-23T19:44+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Обвинения министерства здравоохранении Грузии об искусственном завышении цен на лекарства недопустимы, так как идет адаптация рынка, говорится в заявлении Ассоциации фармацевтических компаний.Накануне Минздрав Грузии обвинил часть фармацевтических компаний в искусственном повышении цен на лекарства, импортируемые из Турции, после задействования механизма референтных цен. Замминистра здравоохранения Тамар Габуния назвала этот процесс искусственным и обещала, что ведомство будет строго реагировать на нарушения. В заявлении отмечено, что для сектора неприемлемо находиться в режиме обвинений, тем более когда нет соответствующих оснований. В Ассоциации фармкомпаний отмечают, что обязательство связанное с референтными ценами, определено конкретной датой – 15 марта, соответственно, все компании соблюдают условия и в срок, определенный законом, обеспечат референтные цены. Аптеки в Грузии искусственно завышают цены на лекарства - замминистра>>С 15 февраля, когда продажа медикаментов по референтным ценам стала обязательной, все компании исполнили данный приказ Минздрава, отмечено в заявлении. Однако по закону до 15 марта определен переходный период для уточнения разных вопросов и искоренения различных погрешностей и неточностей.Ассоциация подчеркнула, что Турция ограничила список и количество экспортируемых медикаментов. Более того, с декабря 2022 года года цены в среднем выросли на 36,77%, и медикаменты больше месяца завозятся в Грузию по новым ценам. Соответственно, данные изменения отразились и на грузинском рынке, отметили в ассоциации. Минздрав Грузии обвинил некоторые компании в искусственном повышении цен на лекарства>>Члены ассоциации выразили готовность предоставить полную информацию Агентству конкуренции. "Для операторов фармацевтического рынка неприемлемы подобные обвинения и непонятно чему служат подобные заявления, тем более, когда закон не нарушался. Члены нашей ассоциации выступают против незаконных действий", – подчеркнуто в заявлении. Референтные ценыС марта 2022 года Грузия открыла рынок для лекарств из Турции, в результате чего цены на медикаменты подешевели на 60-80%. Кроме того, с 15 февраля 2023 года был задействован механизм референтных цен. На данном этапе по цене выше установленной государством нельзя продавать лекарства для лечения онкологических и хронических заболеваний.Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов.Государство будет следить за ценами на лекарства в Грузии по электронной системе>>В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией.До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тыс долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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