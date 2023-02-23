https://sputnik-georgia.ru/20230223/premer-ministr-gruzii-otpravilsya-v-turtsiyu-275166382.html

Премьер-министр Грузии встретится с президентом Турции

Премьер-министр Грузии встретится с президентом Турции

Премьер встретится с президентом Турции и посетит город Антакья, где после разрушительного землетрясения работают спасатели из Грузии 23.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в Турцию, сообщает телеканал "Имеди"В ходе визита Гарибашвили встретится с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом.Глава правительства посетит провинцию Хатай, город Антакья, где после разрушительного землетрясения работают спасатели из Грузии и других стран. В составе делегации, которой руководит Гарибашвили, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, руководитель Службы государтсвенной безопасности Григол Лилуашвили, глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, турция, ираклий гарибашвили, реджеп тайип эрдоган