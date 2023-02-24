https://sputnik-georgia.ru/20230224/prezidenta-gruzii-ne-priglasili-v-kiev-275210757.html

Президента Грузии не пригласили в Киев

Президента Грузии не пригласили в Киев

В резиденции президента Грузии организовали прием по случаю годовщины начала конфликта на Украине 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T14:16+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что хотела поехать на Украину для участия в мероприятиях по случаю годовщины конфликта, но ее не пригласили. Она отметила, что своевременно выразила готовность отправиться на Украину, но приглашение оттуда не получила. "Считаю, что если не правительство Грузии, то президент безусловно должен был быть сегодня в Киеве. Я своевременно выразила готовность к этому. К сожалению, приглашение не получила", – заявила Зурабишвили. При этом она напомнила о том, что приглашение получили депутаты парламента Грузии, но представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не приняли его. "Позор и издевательство" – Кобахидзе резко ответил на призыв Украины>>"Я сожалею, что в результате этого мы представлены в Киеве только в лице оппозиции, хотя все же рада, что они находятся там", – сказала Зурабишвили. Президент также затронула тему помощи Украине. При этом она отметила, что раз уж солидарность Грузии выражается в основном на моральном уровне, нужно "более твердо защищать наши принципы".Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили аргументировал отказ "Грузинской мечты" от поездки на Украину "дезинформационной кампанией против Грузии". При этом он отметил, что парламент не получал от Рады официального приглашения, была лишь коммуникация на уровне руководителей групп дружбы.Более того, один из депутатов от правящей партии Ираклий Заркуа заявил, что пространства для дипломатических отношений с Украиной не осталось из-за призывов к открытию второго фронта и освобождению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.МИД Грузии: заявления об эвакуации граждан Украины вредят отношениям между странами>>В свою очередь, генсек "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что дружба и партнерство не могут быть односторонними. Он напомнил о том, что в конце марта 2022 года Украина отозвала своего посла из Грузии без каких либо разъяснений. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, киев, саломе зурабишвили , нато