https://sputnik-georgia.ru/20230225/es-raskritikoval-proekt-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-275234149.html

ЕС раскритиковал проект закона об "иноагентах" в Грузии

ЕС раскритиковал проект закона об "иноагентах" в Грузии

Проект закона "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом критики как внутри Грузии, так и за ее пределами 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T13:01+0400

2023-02-25T13:01+0400

2023-02-25T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Проект закона "О прозрачности иностранного влияния" противоречит условиям получения Грузией статуса кандидата в ЕС и самим нормам Евросоюза, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей. Законопроект предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила". "Серьезное беспокойство вызывает инициированный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Создание и поддержание благоприятной среды для организации гражданского общества и обеспечение свободы СМИ являются основой демократии", – говорится в сообщении. Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Кроме того, это имеет ключевое значение для процесса вступления в ЕС и входит в число 12 условий, которые должна выполнить Грузия для получения статуса кандидата на вступление в ЕС: в частности, о свободе СМИ и вовлечении гражданского общества, отмечено в сообщении. Служба отмечает, что ЕС поддерживает усилия Грузии по проведению реформ, которые отвечают стремлению страны к развитию и членству в ЕС, как это прописано в Конституции Грузии. "Принятие законопроекта противоречило бы этим устремлениям, нормам и ценностям ЕС. Мы призываем политических лидеров в Грузии одобрить и осуществить реформы, которые соответствуют заявленной цели вступления в Европейский союз, поддерживаемой подавляющим большинством населения Грузии", — говорится в заявлении. Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС в прошлом году. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Грузия рассчитывает на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз в 2023 году. Ожидается, что официальное заключение Еврокомиссии по выполнению Грузией 12 рекомендаций будет готово осенью. Окончательное решение по статусу кандидата должен принять Европейский совет единогласным решением глав всех 27 государств. Скандал вокруг законопроекта Проект инициирован общественной организацией "Сила народа", созданной депутатами, отколовшимися от правящей партии и известными своими критическими заявлениями в адрес посла США в Грузии и депутатов Европарламента. Грузинские оппозиционеры считают, что инициирование скандального законопроекта – дело рук именно правящей партии "Грузинская мечта", которая хочет "российским законом" контролировать неправительственные организации. Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве. Кого могут назвать иноагентом в Грузии? Детали скандального законопроекта>>Не намерена поддерживать инициативу президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией. Кроме того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве. После того, как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом резкой критики, представители "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект – "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом американского. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" подробно рассмотрит оба законопроекта и после примет решение, какой из них поддержать. Он также отметил, что в США действует подобный, но при этом неадекватно строгий закон, добавив, что принятие подобного закона в партии считают неправильным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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