https://sputnik-georgia.ru/20230225/primety-na-proschenoe-voskresene-2023-traditsii-i-obychai-prazdnika-275229952.html

Приметы на Прощеное воскресенье 2023: традиции и обычаи праздника

Приметы на Прощеное воскресенье 2023: традиции и обычаи праздника

Прощенным называют последнее воскресенье перед Великим постом – в 2023-м праздник выпадает на 26 февраля 25.02.2023, Sputnik Грузия

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В Прощеное воскресенье каждый человек получает шанс получить прощение за все проступки и прегрешения, содеянные им невольно или сознательно за истекший год, и простить обидчиков. О приметах на прощеное воскресенье, традициях и обычаях праздника, читайте в Sputnik Грузия. Церковные традиции Просить прощение до начала Великого поста – древнейшая традиция, которая появилась в Египте или Палестине. Как повествует предание, перед началом Великого поста монахи уходили по одному в пустыню, где, следуя примеру Иисуса, 40 дней проводили практически без пищи и воды, чтобы подготовиться к главному празднику – Пасхе. Монахи перед дорогой по традиции просили друг у друга прощения за все невольные или осознанные обиды и сами от души прощали всех, понимая, что, вероятно, видятся в последний раз. Так появилась эта древняя традиция, которая со временем перешла в богослужение всей Церкви. В храмах в Прощеное воскресенье по традиции читают Евангелие с разделом о Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид. Иисус учил, что обиды простить ближним необходимо, ибо, простив ошибки окружающих нас людей, мы к ним проявляем снисходительность, сочувствие, сострадание, милосердие и любовь, как проявляет Бог к нам Свою любовь. По окончании вечернего богослужения в праздник совершается чин прощения. Настоятель по традиции просит прощения с земным поклоном у духовенства и прихожан, те кланяются и просят в ответ настоятеля простить их тоже. Затем прощение просят друг у друга служители церкви и миряне. В Прощеное воскресенье в церквях по традиции вспоминают изгнание Адама из Рая как напоминание о том, что человек, своевольно отдалившись от церкви как Адам, теряет связь с духовным миром. Обычаи и приметы В старину, по обычаю, в Прощеное воскресенье ходили с утра в храм, исповедовались, каялись и причащались, а только потом просили прощения друг у друга. По традиции в Прощеное воскресенье люди посещали могилы родных и близких – приносили дары умершим, просили у них прощения и молили оберегать живых от бед и напастей. С давних пор сохранился обычай целоваться в праздник три раза, когда люди просят друг у друга прощения. Поэтому Прощеное воскресенье называют еще "целовальник". Прощение обычно просят по старшинству: по традиции в праздник младшие в первую очередь должны покаяться перед старшими. Однако на Руси, по обычаю, государь прощения просил у своих подданных. Царь, объезжая в праздник войска и посещая монастыри, просил прощения у всех, в том числе у солдат и братии. Плохая примета в Прощеное воскресенье сквернословить или кого-то не простить. Поэтому люди, чтобы избежать неприятностей, должны найти в этот день в себе силы и простить тех, кто их обидел. В Священном Писании сказано, что Господь простит все грехи, если попросить прощения и самому простить. По обычаю, в Прощеное воскресенье трапезничали семь раз – по числу недель Великого поста, а остатки еды после последней трапезы оставляли на столе до следующего дня. Соблюдать этот обычай – хорошая примета, привлекающая достаток и благополучие в семью на весь следующий год. Блины, выпеченные в Прощеное воскресенье съедали всей семьей. Этот обычай считали хорошей приметой, сплачивающей семью и способствующей ее естественному приросту. Какой будет будущая осень предсказывали по погоде на Прощеное воскресенье. По приметам ясная и солнечная погода в этот день – явная примета, предвещающая теплую осень и обильный урожай. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220305/kak-prosit-proscheniya-v-proschenoe-voskresene-2022-traditsii-prazdnika-264994799.html

https://sputnik-georgia.ru/20200229/Proschenoe-voskresene-2020-traditsii-primety-obychai-v-pravoslavii-247845328.html

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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