https://sputnik-georgia.ru/20230225/spiker-parlamenta-gruzii-otvetil-na-kritiku-es-o-zakone-ob-inoagentakh-275235419.html

Спикер парламента Грузии ответил на критику ЕС о законе об "иноагентах"

Спикер парламента Грузии ответил на критику ЕС о законе об "иноагентах"

Парламент Грузии готов обсуждать законопроект об "иноагентах" с международными партнерами и гражданским обществом 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T14:07+0400

2023-02-25T14:07+0400

2023-02-25T14:16+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Во время рассмотрения проекта нового закона "О прозрачности иностранного влияния" парламент Грузии учтет беспокойство своих партнеров, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили журналистам. Европейская служба внешних связей, комментируя проект нового закона, заявила, что он противоречит рекомендациям Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС и самим его нормам. ЕС раскритиковал проект закона об "иноагентах" в Грузии>>"Рассмотрение этого проекта в парламенте пока не началось. Начнется рассмотрение, и у нас будет коммуникация как с гражданским обществом, так и с партнерами. Если есть какое-то беспокойство, у нас будет коммуникация", – сказал Папуашвили. В то же время председатель парламента Грузии отметил, что в разговоре с международными партнерами было отмечено, что важна прозрачность финансирования. При этом он подчеркнул, что сама по себе прозрачность обязательна и для выполнения рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата в ЕС, особенно в части включенности гражданского общества. Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС в прошлом году. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Грузия рассчитывает на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз в 2023 году. Ожидается, что официальное заключение Еврокомиссии по выполнению Грузией 12 рекомендаций будет готово осенью.Окончательное решение по статусу кандидата должен принять Европейский совет единогласным решением глав всех 27 государств.Скандал вокруг законопроектаЗаконопроект предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Проект инициирован общественной организацией "Сила народа", созданной депутатами, отколовшимися от правящей партии и известными своими критическими заявлениями в адрес посла США в Грузии и депутатов Европарламента.Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Грузинские оппозиционеры считают, что инициирование скандального законопроекта – дело рук именно правящей партии "Грузинская мечта", которая хочет "российским законом" контролировать неправительственные организации. Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве.Не намерена поддерживать инициативу президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией.Кроме того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве.После того, как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом резкой критики, представители "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект – "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом американского.Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" подробно рассмотрит оба законопроекта и после примет решение, какой из них поддержать. Он также отметил, что в США действует подобный, но при этом неадекватно строгий закон, добавив, что принятие подобного закона в партии считают неправильным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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