https://sputnik-georgia.ru/20230225/zakon-ob-inoagentakh-mozhet-skazatsya-na-otnosheniyakh-mid-norvegii-predupredil-gruziyu-275238832.html

Закон об "иноагентах" может сказаться на отношениях: МИД Норвегии предупредил Грузию

Закон об "иноагентах" может сказаться на отношениях: МИД Норвегии предупредил Грузию

Законопроект об "иноагентах", инициированный грузинскими депутатами, подвергся критике как внутри страны, так и за ее пределами 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T17:08+0400

2023-02-25T17:08+0400

2023-02-25T17:16+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. МИД Норвегии предупредил Грузию об угрозе ухудшения отношений из-за проекта нового закона "О прозрачности иностранного влияния". Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица – НПО и СМИ, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила". "Норвегия обеспокоена законопроектом, который упоминает НПО как "иностранных агентов". Это противоречит неуклонному европейскому стремлению и интересам грузинского народа. Он отрицательно скажется на грузино-норвежских отношениях", – говорится в сообщении МИД Норвегии в соцсети. ЕС раскритиковал проект закона об "иноагентах" в Грузии>>Ранее Европейская служба внешних связей, комментируя проект нового закона, заявила, что он противоречит рекомендациям Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС и самим его нормам. Между тем авторы законопроекта от общественной организации "Сила народа" видят в критике происки главной оппозиционной силы Грузии "Единое национальное движение". "Безосновательные спекулятивные заявления характерны для "Нацдвижения", и вы этому способствуете. ЕС уже сам обсуждает принятие законопроекта такого типа", – сказал представитель организации Дмитрий Хундадзе журналистам. Скандал вокруг законопроектаЗаконопроект предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Проект инициирован общественной организацией "Сила народа", созданной депутатами, отколовшимися от правящей партии и известными своими критическими заявлениями в адрес посла США в Грузии и депутатов Европарламента.Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Грузинские оппозиционеры считают, что инициирование скандального законопроекта – дело рук именно правящей партии "Грузинская мечта", которая хочет "российским законом" контролировать неправительственные организации. Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве.Не намерена поддерживать инициативу президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией.Кроме того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве.После того, как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом резкой критики, представители "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект – "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом американского.Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" подробно рассмотрит оба законопроекта и после примет решение, какой из них поддержать. Он также отметил, что в США действует подобный, но при этом неадекватно строгий закон, добавив, что принятие подобного закона в партии считают неправильным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, норвегия, дмитрий хундадзе, грузинская мечта, еврокомиссия