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Закон об "иноагентах" может сказаться на отношениях: МИД Норвегии предупредил Грузию
Закон об "иноагентах" может сказаться на отношениях: МИД Норвегии предупредил Грузию
Законопроект об "иноагентах", инициированный грузинскими депутатами, подвергся критике как внутри страны, так и за ее пределами 25.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-25T17:08+0400
2023-02-25T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. МИД Норвегии предупредил Грузию об угрозе ухудшения отношений из-за проекта нового закона "О прозрачности иностранного влияния". Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица – НПО и СМИ, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила". "Норвегия обеспокоена законопроектом, который упоминает НПО как "иностранных агентов". Это противоречит неуклонному европейскому стремлению и интересам грузинского народа. Он отрицательно скажется на грузино-норвежских отношениях", – говорится в сообщении МИД Норвегии в соцсети. ЕС раскритиковал проект закона об "иноагентах" в Грузии&gt;&gt;Ранее Европейская служба внешних связей, комментируя проект нового закона, заявила, что он противоречит рекомендациям Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС и самим его нормам. Между тем авторы законопроекта от общественной организации "Сила народа" видят в критике происки главной оппозиционной силы Грузии "Единое национальное движение". "Безосновательные спекулятивные заявления характерны для "Нацдвижения", и вы этому способствуете. ЕС уже сам обсуждает принятие законопроекта такого типа", – сказал представитель организации Дмитрий Хундадзе журналистам. Скандал вокруг законопроектаЗаконопроект предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Проект инициирован общественной организацией "Сила народа", созданной депутатами, отколовшимися от правящей партии и известными своими критическими заявлениями в адрес посла США в Грузии и депутатов Европарламента.Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное&gt;&gt;Грузинские оппозиционеры считают, что инициирование скандального законопроекта – дело рук именно правящей партии "Грузинская мечта", которая хочет "российским законом" контролировать неправительственные организации. Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве.Не намерена поддерживать инициативу президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией.Кроме того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве.После того, как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом резкой критики, представители "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект – "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом американского.Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" подробно рассмотрит оба законопроекта и после примет решение, какой из них поддержать. Он также отметил, что в США действует подобный, но при этом неадекватно строгий закон, добавив, что принятие подобного закона в партии считают неправильным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, норвегия, дмитрий хундадзе, грузинская мечта, еврокомиссия
новости, грузия, политика, норвегия, дмитрий хундадзе, грузинская мечта, еврокомиссия

Закон об "иноагентах" может сказаться на отношениях: МИД Норвегии предупредил Грузию

17:08 25.02.2023 (обновлено: 17:16 25.02.2023)
© Pixabay / skoddeheimenФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2023
© Pixabay / skoddeheimen
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Законопроект об "иноагентах", инициированный грузинскими депутатами, подвергся критике как внутри страны, так и за ее пределами
ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. МИД Норвегии предупредил Грузию об угрозе ухудшения отношений из-за проекта нового закона "О прозрачности иностранного влияния".
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица – НПО и СМИ, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
"Норвегия обеспокоена законопроектом, который упоминает НПО как "иностранных агентов". Это противоречит неуклонному европейскому стремлению и интересам грузинского народа. Он отрицательно скажется на грузино-норвежских отношениях", – говорится в сообщении МИД Норвегии в соцсети.
ЕС раскритиковал проект закона об "иноагентах" в Грузии>>
Ранее Европейская служба внешних связей, комментируя проект нового закона, заявила, что он противоречит рекомендациям Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС и самим его нормам.
Между тем авторы законопроекта от общественной организации "Сила народа" видят в критике происки главной оппозиционной силы Грузии "Единое национальное движение".
"Безосновательные спекулятивные заявления характерны для "Нацдвижения", и вы этому способствуете. ЕС уже сам обсуждает принятие законопроекта такого типа", – сказал представитель организации Дмитрий Хундадзе журналистам.

Скандал вокруг законопроекта

Законопроект предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Проект инициирован общественной организацией "Сила народа", созданной депутатами, отколовшимися от правящей партии и известными своими критическими заявлениями в адрес посла США в Грузии и депутатов Европарламента.
Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>
Грузинские оппозиционеры считают, что инициирование скандального законопроекта – дело рук именно правящей партии "Грузинская мечта", которая хочет "российским законом" контролировать неправительственные организации. Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве.
Не намерена поддерживать инициативу президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией.
Кроме того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве.
После того, как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом резкой критики, представители "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект – "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом американского.
Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" подробно рассмотрит оба законопроекта и после примет решение, какой из них поддержать. Он также отметил, что в США действует подобный, но при этом неадекватно строгий закон, добавив, что принятие подобного закона в партии считают неправильным.
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