https://sputnik-georgia.ru/20230226/zakon-ob-inoagentakh---vitse-premer-gruzii-nesoglasna-s-reaktsiey-npo-275259534.html

Закон об иноагентах – вице-премьер Грузии несогласна с реакцией НПО

Закон об иноагентах – вице-премьер Грузии несогласна с реакцией НПО

Было бы хорошо, если бы неправительственный сектор согласился с тем, что прозрачность – это путь, в том числе и к их оздоровлению, считает вице-премьер 26.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-26T23:00+0400

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2023-02-26T23:40+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани призвала неправительственный сектор к сотрудничеству в обсуждении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Законопроект, представленный движением "Сила народа", стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции, президента, НПО и США. Тем не менее правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" решила поддержать его на уровне принципов и продолжить обсуждение деталей. По ее словам, прозрачность важна во всех секторах, и правительство "Грузинской мечты" с 2013 года провела довольно жесткие реформы для прозрачности всех трех ветвей власти. "Я думаю, что прозрачность во всех секторах очень важна. Когда мы говорим о том, что государственные структуры должны быть прозрачными, а для этого мы с 2013 года приняли ряд очень жестких законов для исполнительной, судебной и законодательной структур власти. Я думаю, что это было оправдано и необходимо. Мы также предприняли ряд шагов для обеспечения прозрачности частного сектора", – заявила Цулукиани. По ее словам, о проделанной работе свидетельствует низкий уровень коррупции в стране, который подтверждают ежегодные международные рейтинги. При этом, по словам вице-премьера, стороны работают над несколькими версиями нового закона. Кого могут назвать иноагентом в Грузии? Детали скандального законопроекта >>"Какую форму закон примет в итоге, насколько я знаю, есть несколько версий и идет обмен мнениями, будет известно позже. Сейчас мы не обсуждаем это, сейчас мы обсуждаем другое, хотим ли мы все быть прозрачными и подотчетными обществу, независимо от того, какой сектор мы представляем", – сказала Цулукиани. После того, как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом резкой критики, представители "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект – "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом американского. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что "Грузинская мечта" подробно рассмотрит оба законопроекта и после примет решение, какой из них поддержать. По его словам, американский закон – неадекватно строгий закон, и принятие подобного законопроекта в "Грузинской мечте" считают неправильным. "Грузинская мечта" рассмотрит оба законопроекта об "иноагентах">>Авторы первой инициативы, проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", уверены, что он лучше американского и российского законов. По их словам, в грузинской версии, в отличие от последних двух, используется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", который "несет в себе риск стигматизации". Единственная цель законопроекта – обеспечить полную прозрачность иностранного финансирования, сказали авторы инициативы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тея цулукиани, сша, грузинская мечта