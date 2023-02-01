https://sputnik-georgia.ru/20230201/tendentsiya-rosta-ekonomiki-gruzii-prodolzhitsya---prognoz-vitse-premera-274444215.html

Тенденция роста экономики Грузии продолжится - прогноз вице-премьера

Тенденция роста экономики Грузии продолжится - прогноз вице-премьера

Рост ВВП в основном был вызван экономической активностью в нескольких секторах, среди которых важное значение имело восстановление туризма, считает... 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T07:01+0400

2023-02-01T07:01+0400

2023-02-01T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Экономическая активность в нескольких секторах, которые обусловили положительную тенденцию роста ВВП в 2022 году, указывают на то, что грузинская экономика будет расти и в 2023 году, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в декабре 2022 года составил 11% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста в 2022 году составляет 10,1%. По словам Давиташвили, рост ВВП в основном был вызван экономической активностью в нескольких секторах, среди которых важное значение имело восстановление туризма, где доходы составили 3,5 миллиарда долларов. Также, важным был и экспорт, который достиг исторически рекордного показателя и составил 5,6 млрд долларов. Кроме того, по словам министра, важно, что активы были очень диверсифицированы – как в сфере транспортной и складской логистики, так и в строительстве в направлении недвижимости, а также в сфере услуг и производства. Экономика Грузии в 2023 году выросла 10,1% – новая статистика >>Минэкономики отметило и тот факт, что рейтинговая компания Fitch улучшила перспективу суверенного кредитного рейтинга Грузии со "стабильного" на "позитивный", а рейтинг оставила без изменений на уровне "BB". Согласно отчету рейтинговой компании, основными определяющими факторами рейтинга и позитивного прогноза Грузии являются надежная и эффективная политика и показатели лучшего экономического развития и сильного управления по сравнению с другими странами с рейтингом "ВВ". По словам министра, это говорит о том, что если страна сохранит положительные тенденции в 2023 году, то при следующей оценке ее суверенный рейтинг улучшится.Премьер Грузии выслушал планы Минфина страны на 2023 год >> "Мы рассчитываем, что мы должны сохранить положительные тенденции, исходя из того, что экономический рост в 2022 году был не только в одном конкретном направлении, но, как мы уже сказали, он достаточно диверсифицирован и охватывает множество секторов", - отметил министр. Также, Давиташвили подчеркнул и назвал одним из важных факторов то, что оборот предприятий-плательщиков НДС в декабре был достаточно высоким - он увеличился на 18,1%. Fitch Ratings улучшил прогноз по Грузии со стабильного до позитивного >>Кроме того, в декабре возросла туристическая активность – доходы от туризма составили 555 млн долларов. Рост наблюдался и в направлении денежных переводов – переводы иностранной валюты в Грузию составили 535 миллионов долларов. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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