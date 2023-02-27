https://sputnik-georgia.ru/20230227/gruziya-poluchila-ofitsialnyy-demarsh-evrosoyuza-iz-za-saakashvili-275296575.html
Грузия получила официальный демарш Евросоюза из-за Саакашвили
Грузия получила официальный демарш Евросоюза из-за Саакашвили
Глава Минюста Грузии проинформировал послов о том, что делает правительство Грузии для обеспечения прав Саакашвили как обвиняемого и заключенного 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T23:28+0400
2023-02-27T23:28+0400
2023-02-27T23:28+0400
грузия
политика
новости
михаил саакашвили
рати брегадзе
тбилисский городской суд
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский передал министру юстиции Рати Брегадзе официальный демарш стран-членов ЕС, которые встревожены ухудшением состояния здоровья заключенного экс-президента Михаила Саакашвили, сообщил дипломат журналистам после встречи в Минюсте. По словам Герчинского, с этим демаршем согласились в Брюсселе все 27 государств-членов Евросоюза. По его словам, с главой юстиции состоялся очень открытий и честный разговор. Дипломаты представили позицию ЕС, согласованную 27 государствами-членами Евросоюза. В свою очередь, Брегадзе проинформировал послов о том, что делает правительство Грузии для обеспечения прав Саакашвили как обвиняемого и заключенного. Герчинский отметил, что это для него не первая подобная встреча с министром, а диалог, который продолжается. Европарламент принял резолюцию в поддержку Саакашвили >>"Разница на этот раз заключалась в том, что меня попросили представить министру юстиции позицию ЕС, согласованную 27 государствами-членами ЕС", – сказал он. Посол отметил, что ведет постоянный диалог с премьером и периодически встречается с президентом, с которыми открыто обсуждает все вопросы. "Мы рассматриваем Грузию как нашего партнера, очень близкого партнера. Поэтому мне, как послу Евросоюза, важно иметь доступ к ключевым лицам, принимающим решения в Грузии, и быть уверенным, что мы очень открыто и честно обсудим все важные вопросы", — сказал Герчинский. Что с Саакашвили Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Защита экс-президента обратилась в апелляционный суд. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Европейские резолюции и агенты "контрреволюции" – что больнее задело грузин? >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, тбилисский городской суд, евросоюз
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, тбилисский городской суд, евросоюз
Грузия получила официальный демарш Евросоюза из-за Саакашвили
Глава Минюста Грузии проинформировал послов о том, что делает правительство Грузии для обеспечения прав Саакашвили как обвиняемого и заключенного
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский передал министру юстиции Рати Брегадзе официальный демарш стран-членов ЕС, которые встревожены ухудшением состояния здоровья заключенного экс-президента Михаила Саакашвили, сообщил дипломат журналистам после встречи в Минюсте.
По словам Герчинского, с этим демаршем согласились в Брюсселе все 27 государств-членов Евросоюза.
"Вместе с послом Швеции, который представляет страну, председательствующую в Евросоюзе, мы передали официальный демарш министру юстиции. Демарш касается бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Мы очень обеспокоены ухудшением состояния его здоровья", – заявил Герчинский.
По его словам, с главой юстиции состоялся очень открытий и честный разговор. Дипломаты представили позицию ЕС, согласованную 27 государствами-членами Евросоюза.
В свою очередь, Брегадзе проинформировал послов о том, что делает правительство Грузии для обеспечения прав Саакашвили как обвиняемого и заключенного.
Герчинский отметил, что это для него не первая подобная встреча с министром, а диалог, который продолжается.
"Разница на этот раз заключалась в том, что меня попросили представить министру юстиции позицию ЕС, согласованную 27 государствами-членами ЕС", – сказал он.
Посол отметил, что ведет постоянный диалог с премьером и периодически встречается с президентом, с которыми открыто обсуждает все вопросы.
"Мы рассматриваем Грузию как нашего партнера, очень близкого партнера. Поэтому мне, как послу Евросоюза, важно иметь доступ к ключевым лицам, принимающим решения в Грузии, и быть уверенным, что мы очень открыто и честно обсудим все важные вопросы", — сказал Герчинский.
Что с Саакашвили
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.
Защита экс-президента обратилась в апелляционный суд.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.