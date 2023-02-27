https://sputnik-georgia.ru/20230227/gruziya-vvela-novye-pravila-dlya-optovoy-torgovli-farmproduktsiey-275291587.html

Грузия ввела новые правила для оптовой торговли фармпродукцией

Грузия ввела новые правила для оптовой торговли фармпродукцией

Минздрав Грузии будет публиковать соответствующий каталог установленных цен 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T19:58+0400

2023-02-27T19:58+0400

2023-02-27T19:58+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Межведомственная комиссия регулирования цен фармацевтических продуктов Грузии будет устанавливать соответствующую предельную оптовую стоимость на конкретный фармпродукт, говорится в заявлении правительства. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили подписал постановление об утверждении госрегулирования, условий и правил фармпродуктов. Комиссия будет устанавливать оптовую цену для продажи продукции на основе экспертной оценки. Также комиссия сможет ввести или определить соответствующую цену для реализации фармпродуктов. Скандал с ценами на лекарства в Грузии: Агентство конкуренции изучает рынок >>В обязанности комиссии также будет входить определение разных сроков и условий введения установленных на фармпродукты цен. В состав межведомственной комиссии входят представители Минздрава Грузии, министерства экономики и устойчивого развития, Минфина, службы доходов, Национального центра интеллектуальной собственности, Национальной службы статистики и Национального агентства конкуренции. В состав комиссии также входят два независимых фармаколога и фармацевта и директор Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности. Аптеки в Грузии искусственно завышают цены на лекарства - замминистра>>Согласно решению, принятому комиссией, Минздрав Грузии будет публиковать соответствующий каталог установленных цен. Обновленные цены войдут в силу через месяц после их публикации в каталоге. Минздрав Грузии обвинил часть фармацевтических компаний в искусственном повышении цен на лекарства, импортируемые из Турции, после задействования механизма референтных цен. В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что пока идет адаптация рынка и компании соблюдают закон, а в конкретном случае повышение цен связано с увеличением закупочной цены. Минздрав Грузии обвинил некоторые компании в искусственном повышении цен на лекарства>>Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список планируют расширить. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, экономика