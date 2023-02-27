https://sputnik-georgia.ru/20230227/lider-gruzinskoy-mechty-obvinil-predstavitelya-gosdepa-vo-lzhi-275286846.html
Лидер "Грузинской мечты" обвинил представителя Госдепа во лжи
Лидер "Грузинской мечты" обвинил представителя Госдепа во лжи
Неда Прайса ввели в заблуждение, убежден грузинский политик 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T17:21+0400
2023-02-27T17:21+0400
2023-02-27T17:28+0400
политика
новости
грузия
сша
европа
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
грузинская мечта
венецианская комиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425539_0:89:761:517_1920x0_80_0_0_5fefeb3cb84e1d8d2a4f914d0e16f53b.jpg
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Пресс-спикера Государственного департамента США Неда Прайса ввели в заблуждение, в результате чего он озвучил ложную информацию о грузинском законопроекте "О прозрачности иностранного влияния", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Нед Прайс ранее сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве. Как отметил Кобахидзе, оппозиция оказалась в сложной ситуации после того, как представители "Силы народа" решили инициировать еще один альтернативный законопроект – "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом американского. "Мы говорили, что изначально инициированный "Силой народа" вариант был более совершенным, чем американский. Сейчас, когда инициирован американский перевод, они попали в тупик и лгут. Что они могут сказать – это копия американского закона. Им нечего говорить, и поэтому они вынуждены лгать", – отметил Кобахидзе. Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>По словам Кобахидзе, второй законопроект уличил оппозицию во лжи. "До этого они лгали, что якобы грузинский законопроект был российским, что было ложью, и те кто это говорили и говорят – лгут. А сейчас они и американский (законопроект - ред.) называют российским. Это уже больше, чем ложь. Те, кто говорит, что первая версия законопроекта российская, лгут", – отметил Кобахидзе. ООН обеспокоена грузинским законопроектом "О прозрачности иностранного влияния">>В понедельник стало известно, что "Грузинская мечта" решила поддержать оба варианта инициированного законопроекта в первом чтении, после чего документы будут направлены в Венецианскую комиссию. На основании заключения Венецианской комиссии правящая партия примет решение, какой из предложенных законопроектов окончательно поддержать. Между тем Кобахидзе ранее не раз заявлял, что американский закон – неадекватно строгий закон и принятие подобного законопроекта в "Грузинской мечте" считают неправильным. Первая волна недовольства Как только "Сила народа" объявила, что планирует инициировать в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния", волну протеста подняли все оппоненты правящей партии Грузии. Критика началась задолго до того, как проект был зарегистрирован на бюро парламента и обнародован. Оппозиционеры в один голос начали говорить, что инициированный "Силой народа" законопроект об "иноагентах" – это аналог российского закона, что за всем этим стоит правящая партия, которая хочет контролировать неправительственные организации. Кого могут назвать иноагентом в Грузии? Детали скандального законопроекта >>Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве. О том, что не намерена поддерживать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", вскоре заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией. Законопроект предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425539_0:101:761:672_1920x0_80_0_0_11c797651beb8b1878248916018adcf1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, сша, европа, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта, венецианская комиссия
политика, новости, грузия, сша, европа, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта, венецианская комиссия
Лидер "Грузинской мечты" обвинил представителя Госдепа во лжи
17:21 27.02.2023 (обновлено: 17:28 27.02.2023)
Неда Прайса ввели в заблуждение, убежден грузинский политик
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Пресс-спикера Государственного департамента США Неда Прайса ввели в заблуждение, в результате чего он озвучил ложную информацию о грузинском законопроекте "О прозрачности иностранного влияния", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Нед Прайс ранее сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве.
"Так получилось. Его (Неда Прайса – ред.) ввели в заблуждение. Предоставили неправильную информацию, и, к сожалению, устами пресс-спикера Государственного департамента была сказана ложь", – заявил Кобахидзе на брифинге.
Как отметил Кобахидзе, оппозиция оказалась в сложной ситуации после того, как представители "Силы народа" решили инициировать еще один альтернативный законопроект – "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом американского.
"Мы говорили, что изначально инициированный "Силой народа" вариант был более совершенным, чем американский. Сейчас, когда инициирован американский перевод, они попали в тупик и лгут. Что они могут сказать – это копия американского закона. Им нечего говорить, и поэтому они вынуждены лгать", – отметил Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, второй законопроект уличил оппозицию во лжи.
"До этого они лгали, что якобы грузинский законопроект был российским, что было ложью, и те кто это говорили и говорят – лгут. А сейчас они и американский (законопроект - ред.) называют российским. Это уже больше, чем ложь. Те, кто говорит, что первая версия законопроекта российская, лгут", – отметил Кобахидзе.
В понедельник стало известно, что "Грузинская мечта" решила поддержать оба варианта инициированного законопроекта в первом чтении, после чего документы будут направлены в Венецианскую комиссию. На основании заключения Венецианской комиссии правящая партия примет решение, какой из предложенных законопроектов окончательно поддержать.
Между тем Кобахидзе ранее не раз заявлял, что американский закон – неадекватно строгий закон и принятие подобного законопроекта в "Грузинской мечте" считают неправильным.
Первая волна недовольства
Как только "Сила народа" объявила, что планирует инициировать в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния", волну протеста подняли все оппоненты правящей партии Грузии. Критика началась задолго до того, как проект был зарегистрирован на бюро парламента и обнародован.
Оппозиционеры в один голос начали говорить, что инициированный "Силой народа" законопроект об "иноагентах" – это аналог российского закона, что за всем этим стоит правящая партия, которая хочет контролировать неправительственные организации.
Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве.
О том, что не намерена поддерживать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", вскоре заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией.
Законопроект предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила".