https://sputnik-georgia.ru/20230227/lider-gruzinskoy-mechty-obvinil-predstavitelya-gosdepa-vo-lzhi-275286846.html

Лидер "Грузинской мечты" обвинил представителя Госдепа во лжи

Лидер "Грузинской мечты" обвинил представителя Госдепа во лжи

Неда Прайса ввели в заблуждение, убежден грузинский политик 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T17:21+0400

2023-02-27T17:21+0400

2023-02-27T17:28+0400

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венецианская комиссия

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Пресс-спикера Государственного департамента США Неда Прайса ввели в заблуждение, в результате чего он озвучил ложную информацию о грузинском законопроекте "О прозрачности иностранного влияния", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Нед Прайс ранее сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве. Как отметил Кобахидзе, оппозиция оказалась в сложной ситуации после того, как представители "Силы народа" решили инициировать еще один альтернативный законопроект – "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом американского. "Мы говорили, что изначально инициированный "Силой народа" вариант был более совершенным, чем американский. Сейчас, когда инициирован американский перевод, они попали в тупик и лгут. Что они могут сказать – это копия американского закона. Им нечего говорить, и поэтому они вынуждены лгать", – отметил Кобахидзе. Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>По словам Кобахидзе, второй законопроект уличил оппозицию во лжи. "До этого они лгали, что якобы грузинский законопроект был российским, что было ложью, и те кто это говорили и говорят – лгут. А сейчас они и американский (законопроект - ред.) называют российским. Это уже больше, чем ложь. Те, кто говорит, что первая версия законопроекта российская, лгут", – отметил Кобахидзе. ООН обеспокоена грузинским законопроектом "О прозрачности иностранного влияния">>В понедельник стало известно, что "Грузинская мечта" решила поддержать оба варианта инициированного законопроекта в первом чтении, после чего документы будут направлены в Венецианскую комиссию. На основании заключения Венецианской комиссии правящая партия примет решение, какой из предложенных законопроектов окончательно поддержать. Между тем Кобахидзе ранее не раз заявлял, что американский закон – неадекватно строгий закон и принятие подобного законопроекта в "Грузинской мечте" считают неправильным. Первая волна недовольства Как только "Сила народа" объявила, что планирует инициировать в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния", волну протеста подняли все оппоненты правящей партии Грузии. Критика началась задолго до того, как проект был зарегистрирован на бюро парламента и обнародован. Оппозиционеры в один голос начали говорить, что инициированный "Силой народа" законопроект об "иноагентах" – это аналог российского закона, что за всем этим стоит правящая партия, которая хочет контролировать неправительственные организации. Кого могут назвать иноагентом в Грузии? Детали скандального законопроекта >>Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве. О том, что не намерена поддерживать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", вскоре заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией. Законопроект предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, сша, европа, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта, венецианская комиссия