https://sputnik-georgia.ru/20230301/bezgranichnoe-gostepriimstvo---lozung-gruzii-na-itb-berlin-275349154.html
"Безграничное гостеприимство" - лозунг Грузии на ITB Berlin
"Безграничное гостеприимство" - лозунг Грузии на ITB Berlin
В этом году Грузия предстанет на выставке ITB Berlin в статусе страны-хозяйки 01.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-01T11:35+0400
2023-03-01T11:35+0400
2023-03-01T11:35+0400
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леван давиташвили
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берлин
туризм в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Грузия предстанет на одной из крупнейших туристических выставок мира ITB Berlin с разнообразной культурной программой и лозунгом "Безграничное гостеприимство", сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. В этом году Грузия предстанет на выставке ITB Berlin в статусе страны-хозяйки. Всего за право стать хозяйкой выставки боролись около 25 стран. Выставка-ярмарка ITB Berlin впервые пройдет в реальном формате после пандемии коронавируса 6-9 марта. Выставка откроется грандиозным грузинским концертом. До открытия выставки режиссер Баса Поцхишвили проводит репетиции. Организаторы концерта обещают, что программа будет насыщенной и многообразной. На торжественном гала-открытии будут присутствовать около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. Грузия будет страной-хозяйкой на международной выставке туризма в Германии >>До открытия 6 марта выставки вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили проведет пресс-конференцию для международных СМИ. В рамках гала-открытия выставки 6 марта пройдет специальное мероприятие "Безграничная грузинская культура". На мероприятии будет представлена история грузинской культуры, современное искусство, этно-джаз, классическая и электронная музыка, грузинский национальный балет и так далее. В день открытия выставки гости смогут ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней. Официально ITB Berlin откроется 7 марта у стенда Грузии. На официальной церемонии ленту отрежут премьер-министр Ираклий Гарибашвили, мэр Берлина Франциска Гиффей, генсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили и исполнительный директор ITB Berlin Кристиан Гёке. 7-9 марта главная сцена выставки будет посвящена Грузии как стране-хозяйке. Около 80 представителей турсектора Грузии проведут презентацию на стенде Грузии, размещенной на 950 квадратных метрах. В рамках выставки пройдет дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Будут представлены образцы ручной работы. Гостей выставки в Милане знакомят с туристическим потенциалом Грузии >>Делегация из Грузии откроет дискуссию "Приключения Грузии, возможности, предложения и вызовы". В рамках выставки грузинская делегация примет участие в сессиях: "Круглый стол министров – формирование трансформации в глобальном масштабе" и "Гендерное равноправие в туризме". 7 марта замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили представит презентацию о туристическом потенциале Грузии. Национальная администрация туризма проведет презентацию о деловом туризме Грузии. 8 марта на турвыставке Берлина Грузия примет специальное мероприятие "Открытие приключенческого туризма в Грузии". Спикерами мероприятия будут руководители ассоциации горных гидов, ассоциации туроператоров и других организаций. Вместе с Национальной администрацией туризма в выставке примут участие около 80 компаний из Грузии, а также Департамент туризма и курортов Аджарии, мэрия Тбилиси, туристические ассоциации, организации управления места назначения, 44 туроператоров и 23 гостиниц. Всемирная туристская организация ООН опубликовала статью о высокогорном селе Грузии >>По словам представителя компании Check-in Travel Ии Гедеванишвили, это очень важная выставка для страны. Из-за пандемии коронавируса страна потеряла многих партнеров, и сейчас есть хорошая возможность вновь их приобрести. "Мы отправляемся в Германию при поддержке национальной администрации туризма. Выставки, проведенные при поддержке администрации, всегда проходят на высшем уровне", – заявила Гедеванишвили. В 2019 году до пандемии коронавируса выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, леван давиташвили, зураб пололикашвили, всемирная туристская организация, берлин, туризм в грузии
грузия, новости, туризм, леван давиташвили, зураб пололикашвили, всемирная туристская организация, берлин, туризм в грузии
"Безграничное гостеприимство" - лозунг Грузии на ITB Berlin
В этом году Грузия предстанет на выставке ITB Berlin в статусе страны-хозяйки
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Грузия предстанет на одной из крупнейших туристических выставок мира ITB Berlin с разнообразной культурной программой и лозунгом "Безграничное гостеприимство", сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
В этом году Грузия предстанет на выставке ITB Berlin в статусе страны-хозяйки. Всего за право стать хозяйкой выставки боролись около 25 стран. Выставка-ярмарка ITB Berlin впервые пройдет в реальном формате после пандемии коронавируса 6-9 марта.
Выставка откроется грандиозным грузинским концертом. До открытия выставки режиссер Баса Поцхишвили проводит репетиции. Организаторы концерта обещают, что программа будет насыщенной и многообразной. На торжественном гала-открытии будут присутствовать около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира.
До открытия 6 марта выставки вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили проведет пресс-конференцию для международных СМИ.
В рамках гала-открытия выставки 6 марта пройдет специальное мероприятие "Безграничная грузинская культура". На мероприятии будет представлена история грузинской культуры, современное искусство, этно-джаз, классическая и электронная музыка, грузинский национальный балет и так далее.
В день открытия выставки гости смогут ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней.
Официально ITB Berlin откроется 7 марта у стенда Грузии. На официальной церемонии ленту отрежут премьер-министр Ираклий Гарибашвили, мэр Берлина Франциска Гиффей, генсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили и исполнительный директор ITB Berlin Кристиан Гёке.
7-9 марта главная сцена выставки будет посвящена Грузии как стране-хозяйке.
Около 80 представителей турсектора Грузии проведут презентацию на стенде Грузии, размещенной на 950 квадратных метрах.
В рамках выставки пройдет дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Будут представлены образцы ручной работы.
Делегация из Грузии откроет дискуссию "Приключения Грузии, возможности, предложения и вызовы". В рамках выставки грузинская делегация примет участие в сессиях: "Круглый стол министров – формирование трансформации в глобальном масштабе" и "Гендерное равноправие в туризме".
7 марта замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили представит презентацию о туристическом потенциале Грузии. Национальная администрация туризма проведет презентацию о деловом туризме Грузии.
8 марта на турвыставке Берлина Грузия примет специальное мероприятие "Открытие приключенческого туризма в Грузии". Спикерами мероприятия будут руководители ассоциации горных гидов, ассоциации туроператоров и других организаций.
Вместе с Национальной администрацией туризма в выставке примут участие около 80 компаний из Грузии, а также Департамент туризма и курортов Аджарии, мэрия Тбилиси, туристические ассоциации, организации управления места назначения, 44 туроператоров и 23 гостиниц.
По словам представителя компании Check-in Travel Ии Гедеванишвили, это очень важная выставка для страны. Из-за пандемии коронавируса страна потеряла многих партнеров, и сейчас есть хорошая возможность вновь их приобрести.
"Мы отправляемся в Германию при поддержке национальной администрации туризма. Выставки, проведенные при поддержке администрации, всегда проходят на высшем уровне", – заявила Гедеванишвили.
В 2019 году до пандемии коронавируса выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ.
ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.