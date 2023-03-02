https://sputnik-georgia.ru/20230302/kholdingi-raspadutsya---glava-minzdrava-o-situatsii-na-farmrynke-gruzii-275394782.html
"Холдинги распадутся" - глава Минздрава о ситуации на фармрынке Грузии
"Холдинги распадутся" - глава Минздрава о ситуации на фармрынке Грузии
Четыре фармацевтические компании владеют больше чем 90% рынка страны 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T13:33+0400
2023-03-02T13:33+0400
2023-03-02T13:40+0400
грузия
новости
общество
зураб азарашвили
минздрав
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0a/268364384_70:0:3512:1936_1920x0_80_0_0_e451c7a2c94cf60b2b275a103d440a65.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Холдинги, в которые входят аптеки, распадутся, иначе не удастся осуществить запланированные в этом направлении реформы, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили в эфире телекомпании "Рустави 2". Ранее Минздрав Грузии обвинил часть фармкомпаний в искусственном повышении цен на лекарства, импортируемые из Турции, после задействования механизма референтных цен. Министр назвал это "заговором холдингов" и обещал строгое реагирование со стороны государства. В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что пока идет адаптация рынка и компании соблюдают закон, а в конкретном случае повышение цен связано с увеличением закупочной цены. Министр пояснил, что в один холдинг входят аптека, клиника, страховочная компания, и, следовательно, импортеры могут установить на медикаменты любую цену, как бы далека она ни была от реальной стоимости. "Заговор холдингов" – глава Минздрава Грузии о скандале с ценами на лекарства>>Правительство сделает все для того, чтобы на рынке было больше конкуренции, и сравнительно небольшие компании смогли работать как в направлении импорта, так и дистрибуции, отметил он. Холдинги способны принять достаточно печальные решения для нашей страны и ее жителей, по типу тех договоренностей, которые были на прошлой неделе, подчеркнул министр. "Могут быть соглашения еще хуже, чтобы вызвать саботаж и вообще не осуществлять импорт", – заявил Азарашвили, добавив, что холдинги также могут диктовать небольшим аптекам свои условия, поскольку в этом направлении в стране нет конкуренции. Действия фармацевтических компаний на прошлой неделе показали, что на аптечном рынке страны нет конкуренции, с помощью простого соглашения можно установить любую цену на любое лекарство, считает министр. Агентство конкуренции: вопрос с завышенными ценами на медикаменты в Грузии решен>>Глава Минздрава уверяет, что процесс уже начат и максимум до конца будущего года все изменения, связанные с прозрачностью фармрынка, будут реализованы. На прошлой неделе был зафиксирован значительный рост цен на определенные лекарства, завезенные из Турции. В Минздраве назвали это согласованным действием фармкомпаний. В ведомстве уверены, что это обусловлено тем, что несколько холдингов доминируют на фармрынке страны. В Минздраве отметили, что четыре фармкомпании владеют больше чем 90% рынка страны и, следовательно, у них есть возможность установить любую цену, ввести любые ограничения и даже вызвать дефицит того или иного продукта. Глава Минздрава обещал довести до конца начатую реформу и благодаря изменениям покончить с заговором нескольких компаний на рынке, чтобы те больше не смогли влиять на ситуацию на рынке. Вопрос цен на медикаментыВопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список лекарств, которых коснутся референтные цены, расширится. Грузия ввела новые правила для оптовой торговли фармпродукцией >>В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0a/268364384_500:0:3081:1936_1920x0_80_0_0_35c8a7dc1344f275f9e028819dd7b46e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав, турция
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав, турция
"Холдинги распадутся" - глава Минздрава о ситуации на фармрынке Грузии
13:33 02.03.2023 (обновлено: 13:40 02.03.2023)
Четыре фармацевтические компании владеют больше чем 90% рынка страны
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Холдинги, в которые входят аптеки, распадутся, иначе не удастся осуществить запланированные в этом направлении реформы, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".
Ранее Минздрав Грузии обвинил часть фармкомпаний в искусственном повышении цен на лекарства, импортируемые из Турции, после задействования механизма референтных цен. Министр назвал это "заговором холдингов" и обещал строгое реагирование со стороны государства. В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что пока идет адаптация рынка и компании соблюдают закон, а в конкретном случае повышение цен связано с увеличением закупочной цены.
Министр пояснил, что в один холдинг входят аптека, клиника, страховочная компания, и, следовательно, импортеры могут установить на медикаменты любую цену, как бы далека она ни была от реальной стоимости.
Правительство сделает все для того, чтобы на рынке было больше конкуренции, и сравнительно небольшие компании смогли работать как в направлении импорта, так и дистрибуции, отметил он.
"В конце концов, безусловно, мы дойдем до этого (до распада холдингов - ред.). В другом случае все те реформы, изменения или улучшения, которые есть в нашей системе, не удастся осуществить", – заявил Азарашвили.
Холдинги способны принять достаточно печальные решения для нашей страны и ее жителей, по типу тех договоренностей, которые были на прошлой неделе, подчеркнул министр.
"Могут быть соглашения еще хуже, чтобы вызвать саботаж и вообще не осуществлять импорт", – заявил Азарашвили, добавив, что холдинги также могут диктовать небольшим аптекам свои условия, поскольку в этом направлении в стране нет конкуренции.
Действия фармацевтических компаний на прошлой неделе показали, что на аптечном рынке страны нет конкуренции, с помощью простого соглашения можно установить любую цену на любое лекарство, считает министр.
Глава Минздрава уверяет, что процесс уже начат и максимум до конца будущего года все изменения, связанные с прозрачностью фармрынка, будут реализованы.
На прошлой неделе был зафиксирован значительный рост цен на определенные лекарства, завезенные из Турции. В Минздраве назвали это согласованным действием фармкомпаний. В ведомстве уверены, что это обусловлено тем, что несколько холдингов доминируют на фармрынке страны.
В Минздраве отметили, что четыре фармкомпании владеют больше чем 90% рынка страны и, следовательно, у них есть возможность установить любую цену, ввести любые ограничения и даже вызвать дефицит того или иного продукта.
Глава Минздрава обещал довести до конца начатую реформу и благодаря изменениям покончить с заговором нескольких компаний на рынке, чтобы те больше не смогли влиять на ситуацию на рынке.
Вопрос цен на медикаменты
Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список лекарств, которых коснутся референтные цены, расширится.
В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.
Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов.
В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией.
До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).