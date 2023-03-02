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"Холдинги распадутся" - глава Минздрава о ситуации на фармрынке Грузии
"Холдинги распадутся" - глава Минздрава о ситуации на фармрынке Грузии
Четыре фармацевтические компании владеют больше чем 90% рынка страны 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T13:33+0400
2023-03-02T13:40+0400
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зураб азарашвили
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Холдинги, в которые входят аптеки, распадутся, иначе не удастся осуществить запланированные в этом направлении реформы, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили в эфире телекомпании "Рустави 2". Ранее Минздрав Грузии обвинил часть фармкомпаний в искусственном повышении цен на лекарства, импортируемые из Турции, после задействования механизма референтных цен. Министр назвал это "заговором холдингов" и обещал строгое реагирование со стороны государства. В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что пока идет адаптация рынка и компании соблюдают закон, а в конкретном случае повышение цен связано с увеличением закупочной цены. Министр пояснил, что в один холдинг входят аптека, клиника, страховочная компания, и, следовательно, импортеры могут установить на медикаменты любую цену, как бы далека она ни была от реальной стоимости. "Заговор холдингов" – глава Минздрава Грузии о скандале с ценами на лекарства&gt;&gt;Правительство сделает все для того, чтобы на рынке было больше конкуренции, и сравнительно небольшие компании смогли работать как в направлении импорта, так и дистрибуции, отметил он. Холдинги способны принять достаточно печальные решения для нашей страны и ее жителей, по типу тех договоренностей, которые были на прошлой неделе, подчеркнул министр. "Могут быть соглашения еще хуже, чтобы вызвать саботаж и вообще не осуществлять импорт", – заявил Азарашвили, добавив, что холдинги также могут диктовать небольшим аптекам свои условия, поскольку в этом направлении в стране нет конкуренции. Действия фармацевтических компаний на прошлой неделе показали, что на аптечном рынке страны нет конкуренции, с помощью простого соглашения можно установить любую цену на любое лекарство, считает министр. Агентство конкуренции: вопрос с завышенными ценами на медикаменты в Грузии решен&gt;&gt;Глава Минздрава уверяет, что процесс уже начат и максимум до конца будущего года все изменения, связанные с прозрачностью фармрынка, будут реализованы. На прошлой неделе был зафиксирован значительный рост цен на определенные лекарства, завезенные из Турции. В Минздраве назвали это согласованным действием фармкомпаний. В ведомстве уверены, что это обусловлено тем, что несколько холдингов доминируют на фармрынке страны. В Минздраве отметили, что четыре фармкомпании владеют больше чем 90% рынка страны и, следовательно, у них есть возможность установить любую цену, ввести любые ограничения и даже вызвать дефицит того или иного продукта. Глава Минздрава обещал довести до конца начатую реформу и благодаря изменениям покончить с заговором нескольких компаний на рынке, чтобы те больше не смогли влиять на ситуацию на рынке. Вопрос цен на медикаментыВопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список лекарств, которых коснутся референтные цены, расширится. Грузия ввела новые правила для оптовой торговли фармпродукцией &gt;&gt;В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав, турция
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав, турция

"Холдинги распадутся" - глава Минздрава о ситуации на фармрынке Грузии

13:33 02.03.2023 (обновлено: 13:40 02.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerАптека. Шампуни, косметика и средства гигиены
Аптека. Шампуни, косметика и средства гигиены - Sputnik Грузия, 1920, 02.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Четыре фармацевтические компании владеют больше чем 90% рынка страны
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Холдинги, в которые входят аптеки, распадутся, иначе не удастся осуществить запланированные в этом направлении реформы, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".
Ранее Минздрав Грузии обвинил часть фармкомпаний в искусственном повышении цен на лекарства, импортируемые из Турции, после задействования механизма референтных цен. Министр назвал это "заговором холдингов" и обещал строгое реагирование со стороны государства. В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что пока идет адаптация рынка и компании соблюдают закон, а в конкретном случае повышение цен связано с увеличением закупочной цены.
Министр пояснил, что в один холдинг входят аптека, клиника, страховочная компания, и, следовательно, импортеры могут установить на медикаменты любую цену, как бы далека она ни была от реальной стоимости.
"Заговор холдингов" – глава Минздрава Грузии о скандале с ценами на лекарства>>
Правительство сделает все для того, чтобы на рынке было больше конкуренции, и сравнительно небольшие компании смогли работать как в направлении импорта, так и дистрибуции, отметил он.

"В конце концов, безусловно, мы дойдем до этого (до распада холдингов - ред.). В другом случае все те реформы, изменения или улучшения, которые есть в нашей системе, не удастся осуществить", – заявил Азарашвили.

Холдинги способны принять достаточно печальные решения для нашей страны и ее жителей, по типу тех договоренностей, которые были на прошлой неделе, подчеркнул министр.
"Могут быть соглашения еще хуже, чтобы вызвать саботаж и вообще не осуществлять импорт", – заявил Азарашвили, добавив, что холдинги также могут диктовать небольшим аптекам свои условия, поскольку в этом направлении в стране нет конкуренции.
Действия фармацевтических компаний на прошлой неделе показали, что на аптечном рынке страны нет конкуренции, с помощью простого соглашения можно установить любую цену на любое лекарство, считает министр.
Агентство конкуренции: вопрос с завышенными ценами на медикаменты в Грузии решен>>
Глава Минздрава уверяет, что процесс уже начат и максимум до конца будущего года все изменения, связанные с прозрачностью фармрынка, будут реализованы.
На прошлой неделе был зафиксирован значительный рост цен на определенные лекарства, завезенные из Турции. В Минздраве назвали это согласованным действием фармкомпаний. В ведомстве уверены, что это обусловлено тем, что несколько холдингов доминируют на фармрынке страны.
В Минздраве отметили, что четыре фармкомпании владеют больше чем 90% рынка страны и, следовательно, у них есть возможность установить любую цену, ввести любые ограничения и даже вызвать дефицит того или иного продукта.
Глава Минздрава обещал довести до конца начатую реформу и благодаря изменениям покончить с заговором нескольких компаний на рынке, чтобы те больше не смогли влиять на ситуацию на рынке.

Вопрос цен на медикаменты

Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список лекарств, которых коснутся референтные цены, расширится.
Грузия ввела новые правила для оптовой торговли фармпродукцией >>
В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.
Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов.
В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией.
До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).
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