https://sputnik-georgia.ru/20230302/kholdingi-raspadutsya---glava-minzdrava-o-situatsii-na-farmrynke-gruzii-275394782.html

"Холдинги распадутся" - глава Минздрава о ситуации на фармрынке Грузии

"Холдинги распадутся" - глава Минздрава о ситуации на фармрынке Грузии

Четыре фармацевтические компании владеют больше чем 90% рынка страны 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Холдинги, в которые входят аптеки, распадутся, иначе не удастся осуществить запланированные в этом направлении реформы, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили в эфире телекомпании "Рустави 2". Ранее Минздрав Грузии обвинил часть фармкомпаний в искусственном повышении цен на лекарства, импортируемые из Турции, после задействования механизма референтных цен. Министр назвал это "заговором холдингов" и обещал строгое реагирование со стороны государства. В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что пока идет адаптация рынка и компании соблюдают закон, а в конкретном случае повышение цен связано с увеличением закупочной цены. Министр пояснил, что в один холдинг входят аптека, клиника, страховочная компания, и, следовательно, импортеры могут установить на медикаменты любую цену, как бы далека она ни была от реальной стоимости. "Заговор холдингов" – глава Минздрава Грузии о скандале с ценами на лекарства>>Правительство сделает все для того, чтобы на рынке было больше конкуренции, и сравнительно небольшие компании смогли работать как в направлении импорта, так и дистрибуции, отметил он. Холдинги способны принять достаточно печальные решения для нашей страны и ее жителей, по типу тех договоренностей, которые были на прошлой неделе, подчеркнул министр. "Могут быть соглашения еще хуже, чтобы вызвать саботаж и вообще не осуществлять импорт", – заявил Азарашвили, добавив, что холдинги также могут диктовать небольшим аптекам свои условия, поскольку в этом направлении в стране нет конкуренции. Действия фармацевтических компаний на прошлой неделе показали, что на аптечном рынке страны нет конкуренции, с помощью простого соглашения можно установить любую цену на любое лекарство, считает министр. Агентство конкуренции: вопрос с завышенными ценами на медикаменты в Грузии решен>>Глава Минздрава уверяет, что процесс уже начат и максимум до конца будущего года все изменения, связанные с прозрачностью фармрынка, будут реализованы. На прошлой неделе был зафиксирован значительный рост цен на определенные лекарства, завезенные из Турции. В Минздраве назвали это согласованным действием фармкомпаний. В ведомстве уверены, что это обусловлено тем, что несколько холдингов доминируют на фармрынке страны. В Минздраве отметили, что четыре фармкомпании владеют больше чем 90% рынка страны и, следовательно, у них есть возможность установить любую цену, ввести любые ограничения и даже вызвать дефицит того или иного продукта. Глава Минздрава обещал довести до конца начатую реформу и благодаря изменениям покончить с заговором нескольких компаний на рынке, чтобы те больше не смогли влиять на ситуацию на рынке. Вопрос цен на медикаментыВопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список лекарств, которых коснутся референтные цены, расширится. Грузия ввела новые правила для оптовой торговли фармпродукцией >>В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав, турция