https://sputnik-georgia.ru/20230227/zagovor-kholdingov--glava-minzdrava-gruzii-o-skandale-s-tsenami-na-lekarstva-275294563.html

Заговор холдингов – глава Минздрава Грузии о скандале с ценами на лекарства

Заговор холдингов – глава Минздрава Грузии о скандале с ценами на лекарства

Значительный рост цен был зафиксирован на определенные лекарства, завезенные из Турции, сказал министр 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T21:34+0400

2023-02-27T21:34+0400

2023-02-27T21:34+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили назвал факт искусственного повышения цен на лекарства в аптеках страны "заговором холдингов" и обещал, что реагирование государства будет строгим. Минздрав Грузии обвинил часть фармацевтических компаний в искусственном повышении цен на лекарства, импортируемые из Турции, после задействования механизма референтных цен. В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что пока идет адаптация рынка и компании соблюдают закон, а в конкретном случае повышение цен связано с увеличением закупочной цены. Министр пояснил, что значительный рост цен был зафиксирован на определенные лекарства, завезенные из Турции. По его словам, это указывает на согласованные действия со стороны фармкомпаний. Министр считает, что это обусловлено тем, что несколько холдингов доминируют на фармрынке страны. Министр отметил, четыре фармкомпании владеют больше 90% рынка и у них есть возможность установления любой цены, любого ограничения, дефицита или других изменений. В их собственности компании-импортеры, дистрибьюторские компании, именно поэтому их согласованные действия изменили обстановку на рынке. По его словам, Минздрав с соответствующими изменениями уже обратился к правительству и парламенту, к процессу подключено и агентство конкуренции. Грузия ввела новые правила для оптовой торговли фармпродукцией >>"Наш подход, реагирование к подобным фактам будут довольно строгими, поскольку вы знаете, что наша политика направлена на увеличение доступа населения как в фармсекторе, так и в медсекторе, и совершенно недопустимо то, что последовало за введением референтных цен на определенные медикаменты", – подчеркнул Азарашвили. Глава Минздрава обещал довести до конца начатую реформу и благодаря изменениям покончить с заговором нескольких компаний на рынке, чтобы те больше не смогли повлиять на ситуацию на рынке. Министр сообщил, что те медикаменты, на которые цены искусственно были повышены, уже подешевели. Скандал с ценами на лекарства в Грузии: Агентство конкуренции изучает рынок >>Азарашвили отметил, что в среднем на фармрынке Грузии около восьми тысяч наименований медикаментов. По словам министра, для фармхолдингов это восемь тысяч отдельных бизнесов. Исходя из этого, правительству приходится вмешиваться на уровне каждого медикамента по отдельности и устанавливать правильные и справедливые цены. По словам Азарашвили, невозможно установить референтные цены одновременно на все медикаменты. Реформа постепенно коснется всех лекарств. Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список планируют расширить. Аптеки в Грузии искусственно завышают цены на лекарства - замминистра>>В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. Минздрав Грузии обвинил некоторые компании в искусственном повышении цен на лекарства>>В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, экономика, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии