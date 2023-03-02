https://sputnik-georgia.ru/20230302/obsuzhdenie-zakonoproekta-ob-inoagentakh-nachalos-s-draki-v-parlamente-gruzii-275409486.html
Обсуждение законопроекта об "иноагентах" началось с драки в парламенте Грузии
Обсуждение законопроекта об "иноагентах" началось с драки в парламенте Грузии
Законопроекты об иноагентах стали объектом критики как внутри страны, так и за ее пределами 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T17:21+0400
2023-03-02T17:21+0400
2023-03-02T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Обсуждение нового законопроекта об иноагентах на совместном заседании комитетов обороны и внешних связей в парламенте Грузии началось с драки.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" касается только юридических лиц, а законопроект "О регистрации иностранных агентов" был скопирован с американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето.Изначально противостояние началось перед дверями зала заседаний, так как депутаты приняли решение провести заседание в закрытом режиме, не пустив представителей неправительственных организаций.Скандал вокруг законопроекта об иноагентах в Грузии - все "за" и "против">>Оппозиционные депутаты пытались открыть двери, тогда между ними и депутатами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" завязалась потасовка.Вторая драка между депутатами произошла в зале заседаний комитета. Представители оппозиционных партий начали потасовку с депутатами "Грузинской мечты" и общественной организации "Сила народа".Драка была настолько серьезной, что депутаты перевернули столы. Стычки в парламенте продолжались в течении 40 минут.На данный момент комитет возобновил работу, однако ситуация остается напряженной.У дверей заседаний продолжают протест представители НПО и оппозиции, которые не являются членами комитетов. В самом зале заседаний также слышны выкрики оппозиционеров.Параллельно акция проходит и у здания парламента.Законопроект об "иноагентах"К принятию обоих законопроектов в первом чтении готовы депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Законопроекты будут поддержаны на уровне принципов и далее отправлены в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) для получения оценки.Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент продолжит обсуждение того законопроекта, который получит положительную оценку от Венецианской комиссии.Авторы законопроект – общественное движение "Сила народа", а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным.Президент Грузии планирует наложить вето на законопроект об иноагентах>>Первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по словам авторов и представителей "Грузинской мечты", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, внешнеполитической службы Евросоюза и представительства ООН в Грузии.Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это авторы законопроекта решили скопировать американский закон и инициировать его, чтобы все увидели разницу.Одним из главных отличий первого законопроекта от второго является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламент грузии, грузия, новости, политика, грузинская мечта
парламент грузии, грузия, новости, политика, грузинская мечта
Обсуждение законопроекта об "иноагентах" началось с драки в парламенте Грузии
17:21 02.03.2023 (обновлено: 17:42 02.03.2023)
Законопроекты об иноагентах стали объектом критики как внутри страны, так и за ее пределами
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Обсуждение нового законопроекта об иноагентах на совместном заседании комитетов обороны и внешних связей в парламенте Грузии началось с драки.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" касается только юридических лиц, а законопроект "О регистрации иностранных агентов" был скопирован с американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето.
Изначально противостояние началось перед дверями зала заседаний, так как депутаты приняли решение провести заседание в закрытом режиме, не пустив представителей неправительственных организаций.
Оппозиционные депутаты пытались открыть двери, тогда между ними и депутатами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" завязалась потасовка.
Вторая драка между депутатами произошла в зале заседаний комитета. Представители оппозиционных партий начали потасовку с депутатами "Грузинской мечты" и общественной организации "Сила народа".
Драка была настолько серьезной, что депутаты перевернули столы. Стычки в парламенте продолжались в течении 40 минут.
На данный момент комитет возобновил работу, однако ситуация остается напряженной.
У дверей заседаний продолжают протест представители НПО и оппозиции, которые не являются членами комитетов. В самом зале заседаний также слышны выкрики оппозиционеров.
Параллельно акция проходит и у здания парламента.
Законопроект об "иноагентах"
К принятию обоих законопроектов в первом чтении готовы депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Законопроекты будут поддержаны на уровне принципов и далее отправлены в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) для получения оценки.
Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент продолжит обсуждение того законопроекта, который получит положительную оценку от Венецианской комиссии.
Авторы законопроект – общественное движение "Сила народа", а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным.
Первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по словам авторов и представителей "Грузинской мечты", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, внешнеполитической службы Евросоюза и представительства ООН в Грузии.
Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это авторы законопроекта решили скопировать американский закон и инициировать его, чтобы все увидели разницу.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.