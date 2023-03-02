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Полиция подтвердила задержание четырех человек на акции протеста в Тбилиси

Полиция подтвердила задержание четырех человек на акции протеста в Тбилиси

МВД Грузии призвало участников акции не выходить за рамки допущенные законом о свободе собраний и выражения 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T22:55+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар - Sputnik. Четыре человека были задержаны на акции протеста в Тбилиси за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию полиции, заявил глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе. Участники акции выступают против принятия в Грузии закона об "иноагентах Ранее МВД Грузии призвало участников акции не выходить за рамки допущенные законом о свободе собраний и выражения. А также предупредило организаторов акции и участников не допускать призывов к насилию и обеспечить ненасильственный характер акции. Ситуация у парламента остается напряженной. Периодически происходят стычки с полицией и задержания.Причина протеста Во вторник парламентские комитеты приступили к рассмотрению одного из скандальных законопроектов - "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Инициаторы заявили, что представили в парламент американскую версию, чтобы все убедились, насколько более либеральный разработанный ими законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Категорически против принятия любого закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Авторы законопроекта и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Авторы законопроекта – депутаты, которые откололись правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства. Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников >>Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила"). При этом, по словам авторов, принципиальна терминология - в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Агенты иностранного влияния и иностранная сила - что это такое? Противники принятия в Грузии закона об "иноагентах" говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об "иноагентах" все же будет принят. Между тем, по закону, у парламента есть возможность преодолеть вето.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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