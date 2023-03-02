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Полиция задержала нескольких человек на акции у парламента Грузии
Полиция задержала нескольких человек на акции у парламента Грузии
В центре Тбилиси митингуют противники принятия закона об "иноагентах" 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T20:40+0400
2023-03-02T20:40+0400
2023-03-02T20:42+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Полиции задержала нескольких гражданских активистов у здания парламента Грузии в Тбилиси, когда они пытались устроить "коридор позора" у входа в здание, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Стычки с полицией у заднего входа в парламент Грузии продолжаются. Участники акции кидают яйца в полицейские машины и в здание парламента. Они выступают против принятия в Грузии закона об "иноагентах".По предварительным данным, задержаны от трех до пяти человек. Задержания продолжаются.
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, парламент грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, парламент грузии
Полиция задержала нескольких человек на акции у парламента Грузии
20:40 02.03.2023 (обновлено: 20:42 02.03.2023)
В центре Тбилиси митингуют противники принятия закона об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Полиции задержала нескольких гражданских активистов у здания парламента Грузии в Тбилиси, когда они пытались устроить "коридор позора" у входа в здание, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
Стычки с полицией у заднего входа в парламент Грузии продолжаются. Участники акции кидают яйца в полицейские машины и в здание парламента. Они выступают против принятия в Грузии закона об "иноагентах".
По предварительным данным, задержаны от трех до пяти человек. Задержания продолжаются.