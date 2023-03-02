https://sputnik-georgia.ru/20230302/politsiya-zaderzhala-neskolkikh-chelovek-na-aktsii-u-parlamenta-gruzii-275416057.html

Полиция задержала нескольких человек на акции у парламента Грузии

Полиция задержала нескольких человек на акции у парламента Грузии

В центре Тбилиси митингуют противники принятия закона об "иноагентах" 02.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Полиции задержала нескольких гражданских активистов у здания парламента Грузии в Тбилиси, когда они пытались устроить "коридор позора" у входа в здание, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Стычки с полицией у заднего входа в парламент Грузии продолжаются. Участники акции кидают яйца в полицейские машины и в здание парламента. Они выступают против принятия в Грузии закона об "иноагентах".По предварительным данным, задержаны от трех до пяти человек. Задержания продолжаются.

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