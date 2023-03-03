https://sputnik-georgia.ru/20230303/pustaya-isteriya---kobakhidze-o-proteste-protiv-zakonoproektov-ob-inoagentakh-275426303.html

"Пустая истерия" – Кобахидзе о протесте против законопроектов об "иноагентах"

"Пустая истерия" – Кобахидзе о протесте против законопроектов об "иноагентах"

Накануне в здании парламента Грузии произошла драка между депутатами, а затем началась акция протеста 03.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-03T10:45+0400

2023-03-03T10:45+0400

2023-03-03T12:01+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Противники принятия закона об "иноагентах" не смогли аргументировать свое мнение и лишь устроили истерику, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя события, происходящие в парламенте в четверг. Рассмотрение скандальных законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов" в парламенте Грузии началось с драки в зале заседаний и продолжилось на фоне акции протеста у парламента. Тем не менее законопроекты были приняты на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним связям и по обороне и безопасности. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и члены общественного движения "Сила народа" представили аргументированные ответы, в отличие от своих оппонентов, отметил он. "Это общая картина, которую сегодня увидела общественность. Все могут убедиться в том, что с той стороны было ноль аргументов, а с этой – абсолютно аргументированная дискуссия", – заявил Кобахидзе. Лидер "Грузинской мечты" еще раз повторил, что принятие закона важно, так как это будет способствовать прозрачности и деполяризации в грузинском обществе. Планируется принятие одного из двух законопроектов. Парламент оказался в центре внимания общественности в четверг днем. Все желающие могли наблюдать за происходящими событиями в прямом эфире, которые были у телеканалов и других СМИ. Стычки начались у дверей зала заседаний, а потом депутаты от оппозиции и парламентского большинства устроили драку в зале заседаний. Повалены были столы. Полиция подтвердила задержание четырех человек на акции протеста в Тбилиси>>Спустя несколько часов после начала рассмотрения скандальных законопроектов, у парламента началась акция протеста, в которой приняли участие представители неправительственных организаций, оппозиционеры и гражданские активисты. Митингующие пытались устроить "коридор позора" для депутатов, инициировавших законопроекты, и депутатов от правящей партии, которые ранее заявили, что поддержат проекты на уровне принципов. Некоторые участники акции кидали в парламент и в полицейские машины яйца. В результате, по данным СМИ, за неподчинение законному требованию полиции и мелкое хулиганство были задержаны 36 человек. Закон об "иноагентах"В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который, по словам авторов, является аналогом американского закона и касается в том числе физических лиц. Авторы законопроектов – депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства.Категорически против принятия любого закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников>>Авторы законопроектов и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от так называемого американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила"). При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Агенты иностранного влияния и иностранная сила - что это такое? Противники принятия в Грузии закона об иноагентах говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах все же будет принят. Между тем по закону у парламента есть возможность преодолеть вето. На данный момент известно, что "Грузинская мечта" намерена проголосовать лишь за принцип – прозрачность финансирования, а после отправить оба варианта в Венецианскую комиссию для получения заключения. Только после этого будет принято окончательное решение - голосовать за один из законопроектов в нынешнем виде или вносить правки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, парламент грузии