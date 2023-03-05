https://sputnik-georgia.ru/20230305/k-uchastiyu-gruzii-v-krupneyshey-turisticheskoy-vystavke-v-berline-vse-gotovo-275462093.html

К участию Грузии в крупнейшей туристической выставке в Берлине все готово

К участию Грузии в крупнейшей туристической выставке в Берлине все готово

В выставке примут участие более 80 грузинских компаний, у которых будет хорошая возможность установить деловые отношения с ведущими представителями... 05.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-05T18:22+0400

2023-03-05T18:22+0400

2023-03-05T18:25+0400

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мариам квривишвили

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берлин

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Строительство главного павильона Грузии на ITB Berlin находится на завершающей стадии, рассказала заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. За несколько дней до начала берлинской туристической выставки директор ITB Berlin Дебора Рот вместе с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и главой Национальной администрации туризма Грузии Майей Омиадзе ознакомились с последними подготовительными работами грузинского стенда. По словам замминистра, в выставке примут участие более 80 грузинских компаний, у которых будет хорошая возможность во время выставки установить деловые отношения с ведущими представителями международной туристической индустрии. Как рассказала директор выставки Дебора Рот, это будет особенный и замечательный стенд, отражающий разнообразную культуру и уникальную историю Грузии. "Через несколько дней откроются двери туристической ярмарки ITB Berlin. Мы рады, что в этом году мы проводим это мероприятие вместе с Грузией, и Грузия представлена как принимающая сторона. Партнерство с принимающей страной охватывает широкий спектр сотрудничества. Мы уже год тесно сотрудничаем с Грузией, вместе планировали мероприятия ITB 2023", – рассказала Дебора Рот. Премьер Грузии вылетел в Берлин для участия в церемонии открытия ITB Berlin >>По ее словам, стенд Грузии на выставке составляет 700 кв. м. В этом году Грузия предстанет на выставке ITB Berlin в статусе страны-хозяйки. Всего за право стать хозяйкой выставки боролись около 25 стран. Выставка-ярмарка ITB Berlin впервые пройдет в реальном формате после пандемии коронавируса 6-9 марта. Лозунг Грузии на ITB Berlin – "Безграничное гостеприимство". Официально ITB Berlin откроется 7 марта у стенда Грузии. На официальной церемонии ленту отрежут премьер-министр Ираклий Гарибашвили, мэр Берлина Франциска Гиффей, генсек Всемирной туристической организации Зураб Пололикашвили и исполнительный директор ITB Berlin Кристиан Гёке. "Гарант незабываемого путешествия" – турвыставка в Берлине посвятила статью Грузии >>7-9 марта главная сцена выставки будет посвящена Грузии как стране-хозяйке. Около 80 представителей турсектора Грузии проведут презентацию на стенде Грузии, размещенной на 950 квадратных метрах. В рамках выставки пройдет дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Будут представлены образцы ручной работы. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, мариам квривишвили, всемирная туристская организация, берлин